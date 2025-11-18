El concejal okupa del PSOE miente: ésta es la prueba de que la casa no era de su familia desde hace «60 años»

Roberto Gallegos Fernández, el concejal del PSOE en Talavera de la Reina (Toledo) que okupa con su familia desde hace al menos 7 años una vivienda ajena, mintió el pasado viernes al afirmar en un comunicado remitido a los medios de comunicación que este inmueble «ha sido de mi familia durante más de 60 años». Según documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico, ya en el año 2001 esta vivienda tenía otros propietarios, en este caso, cuatro particulares de otra familia que la adquirieron mediante título de «herencia».

OKDIARIO reproduce este martes esta nota simple informativa, extraída del Registro de la Propiedad y solicitada en 2001 por el propio Roberto Gallegos, que echa por tierra lo sostenido el viernes por el concejal socialista del partido de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

Asimismo, cabe reseñar que tras la exclusiva sobre dicha okupación publicada por OKDIARIO el pasado jueves, el concejal del PSOE y su familia todavía no se han puesto en contacto con los dueños actuales de esta vivienda, adquirida el pasado 3 de octubre, para comunicarles el día que desalojarán el inmueble. El edil manifestó el pasado viernes en dicho comunicado -que confirmaba la okupación destapada por este periódico- que su familia necesitaba «tiempo para embalar más de 60 años de vida en esa casa».

«Lo que mis padres han pedido ha sido tiempo, tiempo para embalar más de 60 años de vida en esa casa, porque como ustedes entenderán después de 60 años lo que necesitan mis padres es tiempo. Hace semanas que les estamos ayudando a recoger y embalar toda una vida en esa casa», esgrimió en el comunicado remitido a la prensa por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina que encabeza Tita García Élez, ex alcaldesa y ex consejera de Fomento del Gobierno de Page.

Nota simple informativa de 2001 solicitada por el concejal okupa donde aparecen como propietarios por título de herencia cuatro particulares de otra familia distinta a la suya.

El Partido Popular, la formación del alcalde José Julián Gregorio, ha criticado que García Élez «siga dando la callada por respuesta» ante este escándalo de su compañero de bancada y concejal de Promoción y Planificación de Talavera Ferial en la anterior legislatura.

Taller «alquilado»

Asimismo, fuentes vecinales niegan la afirmación de Roberto Gallegos de que «la casa ha sido de mi familia durante más de 60 años, primero el taller de mi abuelo y luego la casa de mis padres», como señaló el viernes el edil socialista. Según estas fuentes, el taller de «escayola» donde trabajaba el abuelo del concejal «no era de su propiedad, sino alquilado».

Las mismas fuentes vecinales explican que «fue hace unos diez años cuando el verdadero dueño del taller dio a la familia del concejal, que vivía en otro punto de Talavera, la opción de comprarlo». Los padres de Roberto Gallegos, relatan estas fuentes, pidieron entonces «un préstamo, pero dejaron de pagarlo».

A partir de aquí, OKDIARIO ya informó el pasado jueves que sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de la vivienda a través de CaixaBank en noviembre de 2018. Esta sociedad gestora, constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedor el 3 de octubre de este inmueble a unos particulares, que no han podido todavía entrar en la vivienda. Es más, como reveló OKDIARIO en imágenes, han tenido que soportar insultos y descalificaciones de la familia del concejal socialista mientras intentaban disponer de su casa.

En el comunicado emitido el viernes, Roberto Gallegos admitió que él y su familia habitan ilegalmente esta vivienda del barrio de San Jerónimo, tal y como destapó OKDIARIO. «Mi padre, como muchos empresarios que habían puesto sus bienes personales como avales de sus empresas, sufrió las consecuencias de la crisis económica, que se llevó por delante su empresa y todo su patrimonio, incluida esta casa que acabó en manos del banco que pasó a vendérselo a un fondo buitre y este lo ha vendido en octubre de 2025», reconoció.

«Ni mis padres ni yo somos ocupas, porque ocupa es una persona que entra en una casa que no es suya», alegó. Asimismo, admitió que pasa «temporadas» con sus padres en esta vivienda y que él tiene un piso «en propiedad» con su hermana al 50% en otra zona de la ciudad, como también informó este periódico el mismo viernes.