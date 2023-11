Sharon Stone habla del acoso sexual que sufrió en los 80: «Me puso histérica»

Sharon Stone ha vuelto a hablar sobre el acoso sexual que sufrió en la década de los 80. La actriz de Instinto básico ha comentado, en más de una ocasión, que grandes ejecutivos se propasaron con ella cuando estaba en la cima de su carrera, pero ahora ha dado detalles más concretos de una desagradable reunión con un exdirectivo de Sony.

Durante la entrevista, Stone recordó cuando era todavía una actriz prometedora que estaba “muy emocionada” al poder conocer al director de la empresa nipona. Sin embargo y sin revelar nombres, la intérprete reveló que este le “sacó el pene en la cara”. Así describía la nominada al Oscar, la traumática escena: “Fui a su oficina y era, ya sabes, allá por los 80, así que el sofá estaba básicamente en el suelo. Eran esos sofás gigantes muy bajos y mis rodillas estaban alrededor de mi cuello y, por supuesto, soy muy alta de todos modos y él está paseando por la oficina haciendo los mismo. Exactamente lo mismo”.

Después, en este flashback relatado en el podcast Let’s Talk Off Camera, la intérprete contó cómo el ejecutivo de Sony comenzó a halagarla diciendo que “era la más hermosa” y que no habían visto a nadie como ella “en décadas”. La alegría de esos piropos se cortó rápidamente cuando Stone continuaba relatando el desagradable encuentro:

“Entonces él vino caminando frente a mi y dijo ‘ Pero primero…’ y me sacó el pene en la cara. Por supuesto, era muy joven y lo que hago cuando estoy nerviosa, porque básicamente soy una persona muy alegre, me comencé a reír y llorar al mismo tiempo y no podía parar porque me puse histérica. No podía parar, así que él no sabía que hacer (…) Finalmente su secretaria vino y me sacó. Esta no fue la última de muchas experiencias extrañas como esta en mi carrera”

Sharon Stone: Sus futuras producciones

Como le termina pasando a toda gran estrella de la meca del cine, Stone terminó por ir desapareciendo de la primera línea de la interpretación a partir de los 90. Fue en esta década donde consiguió su primera y única consideración de la Academia por su personaje de Casino.

Actualmente, no tiene tantos proyectos que protagonizar, lo que no quita para que su imagen siga teniendo un tirón considerable en el mundo de la moda y en la cultura popular. Stone apareció en el cortometraje de Dolce & Gabbana, Devotion y en uno de los últimos videoclips de la cantante Rita Ora, You Only Love Me. En la pequeña pantalla participó en las series The Flight Attendant, Ratched y Murderville. El próximo año estrenará What About love, en la que aparecen los españoles Miguel Ángel Muñoz y José Coronado.