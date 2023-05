Sharon Stone lo ha vuelto a hacer. La actriz, de 65 años, ha compartido una imagen en su perfil de Instagram, donde reúne más de 3 millones de seguidores. Una estampa que, desde luego no ha pasado desapercibida. En ella aparece la actriz posando con un bikini verde de triángulo con topos negros en lo que parece ser una de las estancias de su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone)

«Preparada para el verano», ha escrito en el pie de foto. Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse comentarios de halagos hacia la intérprete.» Yas reina. Creo que nunca has estado más sensual», «Icónica, perfecta», «¡Qué cuerpazo!», han sido algunos de los comentarios de los internautas.

Sharon Stone se ha convertido, conforme han ido pasando los años, en todo un referente para todas las mujeres. El que fuera mito erótico de los 90 gracias a su papel en Instinto Básico, no duda en compartir en la Red imágenes en las que se muestra al natural, con arrugas, canas, celulitis y sin filtros. Gesto aplaudido por sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone)

El importante revés de salud de Sharon Stone

La intérprete, que cuenta con una larga trayectoria en el séptimo arte sufrió hace más de 20 años un accidente vascular que cambió su modo de ver la vida por completo, ya que desde entonces, mantiene un estilo de vida de lo más saludable y abogando en todo momento por lanzar mensajes positivos, convirtiéndose en todo un ejemplo a seguir.

En 2001, cuando estaba en su época dorada de su fama mundial, Sharon Stone sufrió un ictus. En sus memorias hace un repaso sobre cómo vivió aquel complicado episodio de su vida que marcó su futuro para siempre. En el ejemplar, La belleza de vivir dos veces, Stone cuenta los esfuerzos a los que tuvo que someterse para recuperarse de aquel accidente cerebrovascular. «Ya había tenido varios incidentes anteriores y todo el mundo pensaba que estaba actuando cuando les decía que no me sentía bien. El último incidente evidentemente era un ictus», recuerda. Sharon llegó a pensar que se iba a morir. «Tuve esa experiencia en la que ves esa luz blanca a lo lejos y sentís que salís de tu cuerpo. Sin entrar en detalles, hay gente que piensa que es algo espiritual y hay gente que dice que es algo científico, del cerebro», describe con todo lujo de detalles. «Yo creo que son ambas cosas, pero desde luego que después de recuperarme del ictus, me transformé a nivel espiritual», añade.

También narra cómo ahondó las consecuencias de lo ocurrido: «Te deja muchas secuelas. Yo tuve pérdida de memoria, tanto de corto como de largo plazo, perdí parte del oído izquierdo, tuve problemas de tartamudez». «No sentía la pierna izquierda desde la cadera hasta la rodilla, tuve que volver a aprender a caminar, hablar, leer, escribir. Fue casi como empezar de cero», explica.