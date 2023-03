Sharon Stone: evolución ‘beauty’ y un amor odio a la cirugía

Sharon Stone es (y siempre será) una de las actrices más aclamadas de Hollywood y su trayectoria en la industria del cine así lo avala. Por muchos es sabido que su papel en Instinto Básico, por el que tuvo su primera nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz la convirtió en símbolo sexual de los 90. Desde aquella época dorada, la actriz no ha dejado de cosechar éxitos pese a haber vivido una vida marcada por el drama.

El último tuvo lugar hace casi un mes con la muerte de su hermano. Fallecimiento que ella misma confirmó a través de las redes sociales con gran pesar. «Hola a todos, este mensaje es para confirmar que sí, ayer perdimos a mi hermano, Patrick Joseph Stone, por un ataque al corazón», expresó. Una dolorosa pérdida que llegó unos meses de que su sobrino también perdiese la voda: «Sí, él era el padre de River, a quien perdimos el año pasado cuando tenía 11 meses».

Al margen de su historia personal se ha podido ver una evolución física con el paso de los años. Un cambio que ha tenido, que al contrario que otros rostros conocidos que se ha precedido de una naturalidad a la hora de mostrarse tal y como es a sus 65 años. Dejando atrás la obsesión por proyectar una imagen de perfección que es complicada con el paso de los años.

Sharon Stone, que fue aficionada al bótox dio portazo a la cirugía, y tomó la decisión de no ser esclava de esos retoques estéticos. De hecho, una pareja suya decidió terminar la relación con ella porque ella se negó a hacerse cualquier tipo de cambio, tal y como reveló la actriz en una entrevista en Vogue, en su edición de Arabia Saudí.

«Hubo periodos de fama en los que me inyecté bótox, relleno y esas cosas, y luego tuve un derrame cerebral masivo y una hemorragia cerebral de nueve días, por lo que tuve que ponerme más de 300 inyecciones de bótox para levantar un lado de mi cara», recordó sobre una de las experiencias más traumáticas de su vida que tuvo lugar en el año 2001.

Aumentaron su pecho sin su consentimiento

Según contó la intérprete, en 2001 tuvo que pasar por el quirófano para que le extirparan una serie de tumores benignos en el pecho. La operación fue un éxito, sin embargo, Sharon Stone no imaginaba por aquel entonces lo que iba a descubrir al verse la zona en la que había sido intervenida porque el cirujano decidió ponerle implantes mamarios de un tamaño grande sin su autorización. Según cuenta en The Times: «Cuando me quitaron la venda, descubrí que tenía unos pechos más grandes que antes, que según el médico pegaban más con el tamaño de mis caderas. Había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento ni mi consentimiento… Pensó que me vería mejor con unos pechos más grandes y mejores», expresó sobre este episodio de su vida.