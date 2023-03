Sharon Stone no atraviesa el mejor momento de su vida. En los últimos tiempos, la veterana actriz ha tenido que afrontar duras pérdidas. La intérprete acaba de perder a su hermano, Patrick Stone, que falleció el pasado mes de febrero a los 57 años por una enfermedad cardíaca, apenas unos meses después de la repentina muerte de su sobrino.

Sharon Stone on health scare when she was told she had breast cancer. “I went to the hospital saying, ‘If you open me up and it’s cancer, please take both my breasts’ because I am not a person defined by my breasts. That might seem funny coming from me since you’ve all seen ‘em.” pic.twitter.com/YTr17fB8jD — Chris Gardner (@chrissgardner) March 17, 2023

Sin embargo, más allá pérdidas personales, la artista acaba de confesar que tampoco pasa su mejor etapa a nivel económico. Sharon Stone ha acudido a una gala en la ciudad de Los Ángeles, donde ha recogido un Premio al valor, concedido por la fundación Women’s Cancer Research. En este evento, la actriz ha pronunciado un emotivo discurso tras el cual el público se puso en pie y la ovacionó. Unas palabras en las que la que fuera protagonista de películas como Instinto Básico, ha reconocido que ha perdido la mitad de su dinero: «Sé que tratar de averiguar cómo enviar el dinero es difícil. Soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque. Eso también es valor, porque sé lo que está pasando. Acabo de perder la mitad de mi dinero por un asunto bancario, y eso no significa que no pueda ayudar», ha reconocido la intérprete.

No obstante, más allá de esta confesión por parte de la intérprete, lo más relevante sobre sus palabras ha sido lo que ha comentado sobre su experiencia con los procesos de detección precoz del cáncer, tan importantes y necesarias. Sharon Stone ha contado que cuando se ha tenido que someter a alguna prueba no ha sido sencillo: «Esas mamografías no son divertidas», ha dicho la actriz, que ha revelado que cuando le diagnosticaron unos bultos en el pecho pidió inmediatamente que le practicaran una doble mastectomía si eran malignos. «Si me abres y es cáncer, por favor, toma mis dos senos», ha dicho la actriz que le dijo a los médicos. «No soy una persona definida por mis pechos. Sabes, eso puede parecer gracioso viniendo de mí ya que todos los han visto», ha sentenciado la artista que ha sorprendido a los asistentes al reconocer que «todos ustedes los han visto desde la cirugía y ni siquiera lo saben».

La protagonista de Instinto Básico ha insistido en la importancia de la prevención: «Así que nunca te sientas obligada a no hacerse una mamografía, no hacerte un análisis de sangre o no someterte a una cirugía porque no importa. Estoy parado aquí diciéndoles que me extirparon un tejido y medio y más de mis senos y ninguno de vosotros lo notó». La intérprete se sometió a una cirugía de reconstrucción mamaria en 2001 después de que los médicos extirparan esos tumores benignos que, según ella misma ha comentado, eran «gigantescos, más grandes que mis senos solos».

La actriz también ha hablado de la reciente muerte de su hermano pequeño:

«Mi hermano acaba de morir, y eso no significa que yo no esté aquí. No es un momento fácil para ninguno de nosotros. Es un momento difícil en el mundo, pero no voy a dejar que un político me diga lo que puedo o no puedo hacer», ha sentenciado.

Aunque en esta ocasión no ha hablado del tema, hace unos meses la actriz anunció que padece un tumor que necesitaba ser extirpado y que se lo han encontrado tras un mal diagnóstico anterior, por el cual tuvo que someterse a una cirugía innecesaria. Pese a que no se conocen muchos detalles, este tipo de tumores son, habitualmente, masas no cancerosas que crecen en la zona del útero.