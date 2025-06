La serie de suspense que arrasa en Netflix: es nórdica, tiene 6 episodios y la vas a devorar en un fin de semana http

Si hay una serie que nos ha sorprendido a todos esta primavera es la ficción danesa Los secretos que ocultamos. Una serie que parecía que iba a pasar por el catálogo de Netflix sin pena ni gloria, pero que se ha logrado colar en el Top 10 de la plataforma de streaming a pesar de que ha tenido que competir con Legado y Sirenas. Los secretos que ocultamos se estrenó el pasado el 15 de mayo y cuenta la historia de dos familias que viven en un barrio exclusivo de la localidad danesa de Copenhague​ en Dinamarca, donde desaparece en una de estas viviendas una niñera filipina. Aunque al principio, todos piensan que se ha marchado de forma voluntaria, Cecilie, empieza a sospechar que algo le ha ocurrido a esta joven en la casa de su vecina y decide ponerse a investigar por su cuenta. Los secretos que ocultamos es una serie diferente, sorprendente y que engancha desde el minuto uno.

La serie danesa Los secretos que ocultamos ha sido creada por Ingeborg Topsøe y, aunque no está inspirada en ninguna historia real, intenta contar en los problemas que tienen las jóvenes filipinas que suelen llegar a las familias danesas para trabajar como au pairs y se encuentran con situaciones con las que no contaban y de las que no saben cómo defenderse. Además, en esta compleja serie se habla de los problemas que tienen las madres para coordinar su vida familiar con el trabajo y otros temas como la depresión postparto o los conflictos con los adolescentes.

Los secretos que ocultamos es una de esas series en las que parece al principio que no pasa nada y que poco a poco la trama se va complicando cada vez más. Una intensa serie de solo 6 episodios cortos de unos 30 minutos aproximadamente que puede ser una buena opción para hacer un maratón en este caluroso fin de semana. Los secretos que ocultamos es una buena serie para los que están buscando una ficción de intriga diferente y de calidad para entretenerse esta primavera.

¿Qué pasa en la serie Los secretos que ocultamos?

La serie comienza con la desaparición de Ruby, una au pair filipina en una vivienda de lujo del norte de Selandia en la que vive una familia compuesta por Rasmus, un conocido empresario, Catarina, su bella mujer, y su hijo adolescente Oscar. Esta familia mantiene amistad con los vecinos Cecilie, su marido y su hijo adolescente Viggo, que estudia en el mismo centro escolar que Oscar. Una noche que están cenando las dos familias juntas Ruby le pide ayuda a Cecile porque no quiere volver a la casa de sus vecinos.

Aunque parece que Ruby ha desaparecido de forma voluntaria, pronto la policía y Cecilie comienzan a sospechar que algo malo le ha pasado a la joven y que está relacionado con la familia con la que vivía. Angel, la au pair de Cecilie, es amiga de Ruby y también sospecha que ella no se ha marchado voluntariamente.

La policía adjudica el caso a Aicha, una inteligente investigadora con muchos problemas personales que encontrará con muchos obstáculos para realizar su trabajo. Porco se irá descubriendo que la chica estaba embarazada y que los hijos adolescentes de las dos familias se dedican a grabar con sus móviles a mujeres en situaciones comprometidas. Al mismo tiempo, la investigación de Cecilie sacará a la luz toda una serie de secretos y mentiras que afectan a su familia y a la de sus vecinos.

El reparto de esta serie de suspense

Esta serie está protagonizada por la actriz Marie Bach Hansen que interpreta el papel de la ejecutiva Cecilie, esa mujer que comienza a sospechar de todo lo que le rodea tras la desaparición de la joven au pair. A esta actriz la conocemos por su trabajo en ficciones como White Sands y Superposition. El actor Simon Sears (Zona de choque, Eternal) da vida a Mike, el esposo de Cecilie y padre de Viggo, el actor Lars Ranthe (Cambio de bebés, Guerreros) a Rasmus, el vecino de Cecilie y la actriz Danica Curcic (El caso Hartung, Equinox) a su esposa Katarina.

Además, en el reparto están los actores Excel Busano que interpreta el papel de Angel, la au pair que trabaja en casa de Cecilie, Frode Bilde Rønsholt el de Oscar, el hijo de Rasmus y Katarina, Lukas Zuperka el de Viggo, el hijo de Cecilie y Mike, Donna Levkovskil el de Ruby, la au pair que desparece y Sara Fanta Traore, la actriz de The Nurse y Empire, el de Aicha, la oficial de policía a la que se le adjudica el caso de la desaparición de Ruby.

La serie Los secretos que ocultamos es una buena opción para los que están buscando una ficción diferente de misterio y suspense para el fin de semana. Una original serie que engancha desde el primer episodio y que está triunfando en la plataforma de streaming Netflix.