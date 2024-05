La serie de animación de Netflix basada en Jurassic Park: acción, aventura, conspiraciones… lo tiene todo

Pocas franquicias en el mundo han conseguido recaudar tanto como Jurassic Park. La ficción original es uno de los títulos más destacables de la filmografía de Steven Spielberg y eso, es mucho decir en una carrera como la suya. Partiendo de la genial idea nacida de la novela de Michael Crichton, el planeta pudo ver por primera vez a los dinosaurios. Un impacto de efectos especiales artesanales y animatrónicos que a día de hoy, siguen sorprendiendo a pesar de que ya se han cumplido 30 años desde el nacimiento del título original. Por supuesto, fue un éxito de la taquilla mundial cosechando más de 1.000 millones de dólares para Universal Pictures, quien no dudo en ningún momento en apostar por una segunda parte y terminar generando toda serie de títulos que han derivado incluso en una serie de animación que ahora, tiene con Jurassic World: Teoría del dinocaos una secuela que está a punto de estrenarse en Netflix.

Teoría del dinocaos es en realidad, la continuación de Jurassic World: Campamento Cretácico. Una ficción seriada que se estrenó en 2020 y que obtuvo 5 temporadas de 37 episodios en Netflix. Ambientada en paralelo a los hechos narrados en la etapa fílmica de Jurassic World, centrándose en la vida de seis adolescentes que son elegidos para vivir una aventura única: acampar en una zona cercana a la Isla Nublar. Pero cuando los dinosaurios salen de sus jaulas y crean el caos, estos jóvenes tendrán que sobrevivir a una situación hostil. Tuvo unas excelentes críticas por parte de la prensa especializada y ahora, la continuación es con estos mismos protagonistas, pero ya de adolescentes. De hecho la sinopsis oficial que ha compartido el servicio de streaming dice lo siguiente:

“La pandilla del Campamento Cretácico se junta para desentrañar un misterio tras descubrir una conspiración global que pone en peligro a los dinosaurios…y a ellos mismos”. El casting de voces es el mismo, con Paul-Mikel Williams, Sean Giambrone, Ryan Potter, Rainir Rodriguez en el reparto. Netflix ejerce de distribuidora oficial, mientras que Dreamworks Animation se encarga del diseño y la creación digital de la serie, apoyada por Amblin Entertainment, el sello fundado por Spielberg.

Llegará a la plataforma el próximo 24 de mayo.

Una de las franquicias más lucrativas

Cuando decimos que Jurassic Park es una de las sagas más lucrativas de la historia del cine no nos quedamos cortos. Es más, Universal Pictures siempre obtuvo de ella grandes beneficios tanto en la taquilla, como en el propio merchandising del mundo jurásico. Ahora no es algo tan habitual, pero en los 90 la película fue tan popular que instauró una especie de fiebre por los dinosaurios en los más pequeños, así como toda una serie productos relacionados con el parque temático.

Dentro de la saga, cuatro de las seis películas están entre las 55 cintas más taquilleras de la historia del séptimo arte. Entre todas, suman más de 5.000 millones de dólares, por lo que incluso durante tantos años, esos seis títulos en total parecen pocos. Recientemente, la saga cerró su última trilogía, reuniendo a todos sus personajes icónicos, tanto los del primer largometraje y por ende primera serie de cintas, como la nueva hornada de protagonistas, con Bryce Dallas Howard y Chris Pratt comandando el elenco.

El futuro de Jurassic Park

Por supuesto, el final marcado que supuso Jurassic World: Dominion no quedará ahí. Universal Pictures ya ha anunciado sus intenciones de continuar las saga. El estudio ha puesto el futuro de la propiedad intelectual en manos del cineasta Gareth Edwards (Godzilla, The Creator, Rogue One). Esta tendrá nuevos personajes y no volverá a contar tampoco ni con Dallas Howard ni con Pratt. Se prevé que la major quiere recuperar cierta esencia perdida desde que los animales jurásicos salieron de la isla Nublar, pues el que sí que volverá para esta nueva película es el guionista David Koepp. Escritor original de la las dos primeras entregas.

Entre la rumorología más apremiante se habla de que podría llevar el título de Jurassic City (Ciudad Jurásica) y que Scarlett Johansson podría protagonizar el seguimiento.