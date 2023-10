¿Segundas partes nunca fueron buenas? La secuela de ‘El exorcista’ no convence a la crítica internacional

Era uno de los estrenos más esperados del año, pero al parecer, la secuela de El exorcista ni siquiera va a ser una sombra de lo que fue en su momento la obra de William Friedkin. En el mundo del cine existen muchos ejemplos de segundas partes que contradicen el viejo dicho de la industria audiovisual, pero quizás hay clásicos irrepetibles, condenados a mantenerse como una efigie inmutable de la cinefília. El caso de la nominada a 10 premios de la Academia no parece ser una excepción y finalmente, parece que El exorcista: Creyente no ha convencido a la crítica internacional.

En términos generales, la continuación tardía dirigida por David Gordon Green ha obtenido un 25% de críticas positivas en la web de Rotten Tomates, una media muy baja para lo que nos tiene acostumbrados la icónica plataforma que aglutina las reseñas profesionales de todo el mundo. El exorcista: Creyente está producida por el reconocido productor ejecutivo Jason Blum, responsable del sello de terror Blumhouse y tiene el regreso de Chris MacNeill, después de que un nuevo demonio desconocido posee a dos niñas. Por supuesto, no todas las críticas son negativas, pero la comparativa no ha soportado el espejo de la cinta estrenada en 1973.

La secuela de ‘El exorcista’: primeras impresiones

Para empezar, debemos señalar que todavía no han salido la mayoría de estas primeras críticas, pero los principales medios como The Guardian no hacen prisioneros: “Una tonta y sombría sorpresa de Halloween que ofrece suficiente entretenimiento ridículo para una multitud poco exigente de una noche de miedo”. En la otra cara de la moneda, Empire ha sido bastante más benévola que el diario británico, asegurando que aunque cumple de forma “útil” como película de terror y devuelve la franquicia a un terreno respetable había “potencial para algo mucho mejor”.

Más dura es la prestigiosa BBC, tildándola de “estafa cursi” a pesar de que pretendía perfilarse como un homenaje inteligente y respetuoso. Por último, Little White Lies la ha analizado desde la perspectiva de la nostalgia, no viendo nada claro su progresión y en definitiva, empeorando la original.

‘El exorcista: Creyente’, fecha de estreno y reparto

Como ya hemos adelantado, Ellen Burstyn regresa con su papel de MacNeill, aunque la secuela de El exorcista se ha llenado de nuevas caras, como Leslie Odom Jr, Lidya Jewett, Olivia O’Neill, Ann Dowd, Jennifer Nettles, Raphael Sbarge, E.J. Bonilla y Antoni Corone, entre otros.

Basado en la obra de William Peter Blatty, esta vez el guion lo firman el propio Gordon Green y peter Sattler. El exorcista: Creyente llega a los cines mañana, 6 de octubre.