La secuela de ‘Guerra Mundial Z’ de David Fincher iba a parecerse a ‘The Last of Us’

La industria audiovisual es lo suficientemente fluctuante como para que un proyecto no salga a la luz hasta que su rodaje haya concluido. En ocasiones incluso, como fue el caso de Batgirl, ni siquiera eso. Es por eso que en la cultura cinéfila existen una gran cantidad de títulos que su “casi realización” es un sueño no cumplido de muchos amantes del séptimo arte. Uno de ellos es la secuela de Guerra Mundial Z que iba a rodar David Fincher. Una continuación que por lo visto, iba a guardan un gran parecido con The Last of Us.

A día de hoy, el título estrenado en 2013 es la cinta del género de zombis más taquillera y sin embargo, su secuela terminó siendo descartada por preocupaciones sobre el presupuesto. Independientemente de ello, la producción ya comenzó mal de primeras, cuando J.A. Bayona se salió a las primeras de cambio, llevando a Paramount Pictures a la decisión de elegir a David Fincher para ocupar el puesto. Ahora, en una entrevista reciente, el cineasta ha hablado un poco sobre cómo iba a ser el seguimiento no del largometraje apocalíptico:

“Bueno, fue un poco como The Last of Us. Me alegro de no haber hecho lo que estábamos haciendo porque The Last of Us tiene mucho más espacio para explorar las mismas cosas. En nuestra secuencia de títulos, íbamos a usar el pequeño parásito…lo usaron en su secuencia de títulos, y en esa maravillosa apertura con el programa de entrevistas al estilo de Dick Cavett, David Frost”.

David Fincher siguió el camino del thriller

The Last of Us ha sido una de las series del año. La producción de HBO es una adaptación del videojuego homónimo, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Su trama, toca un mundo post-apocalíptico doblegado por una infección fúngica, que convierte a las personas en criaturas agresivas parecidas a zombis. En Guerra Mundial Z, el descubrimiento que realiza el personaje protagonista interpretado por Brad Pitt es una vía de escape, pero no una solución al problema. Y precisamente, ese era uno de los puntos que iba a tratar hipotéticamente esa Guerra Mundial Z 2.

A pesar de lo esperado que era el reencuentro entre Fincher y Pitt, los cuales colaboraron anteriormente en Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button, es cierto que el realizador nunca ha sido muy dado a dirigir superproducciones, prefiriendo adentrarse en el thriller de forma más intimista. El próximo 27 de octubre, el cineasta estrenará The Killer, su nuevo proyecto protagonizado por Michael Fassbender.