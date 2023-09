Primeras críticas para ‘The Killer’: ¿el regreso del mejor David Fincher?

Como ya venimos avisando desde hace varias semanas, El Festival de Cine de Venecia iba a presentar algunas de las propuestas más importantes del séptimo arte de este 2023. Todo ello a pesar de que actualmente Hollywood vive una profunda crisis debido a la huelga de guionistas y actores contra la Alianza de Productores estadounidenses. El conflicto ha evitado que las estrellas puedan promocionar el filme en el certamen italiano, algo que no ha evitado que las grandes películas comiencen a brillar ante la crítica. La última, The Killer de David Fincher.

Si existe un cineasta que haya demostrado manejar el género del thriller a su antojo, ese es Fincher. Ya sea desde la oscuridad y la maldad de Seven, como en el campo de las relaciones en Perdida. Sin embargo, fue gracias a Zodiac con la que quizás el autor alcanzó ese cenit, coronándose con una obra colosal. Ahora, el hype general de la cinefilia estaba de celebración por el regreso del director a la temática criminal. Pero ¿qué dice la crítica? ¿es el regreso del mejor Fincher?

‘The Killer’: Un beneplácito «casi unánime»

David Fincher no es un realizador con altibajos, de hecho desde hace mucho tiempo, la crítica especializada se ha encandilado de su filmografía. Una opinión que se ha materializado en forma de nominaciones pero que de momento, no se ha materializado con una estatuilla. Pero ¿qué es lo que están diciendo los principales críticos de la escena?

Como en toda propuesta, parece que hay cierta disparidad de opiniones, pero en lo que sí que se encuentra unanimidad es en la opinión de que The Killer es “puro Fincher”. Peter Bradshaw de The Guardian lo explica así: “Un thriller elegante y atractivo, conducido con gran maestría por el cuidado e inescrutable rostro de Fassbender”. Pero, aunque sea una historia que vaya a gustar a los que les gusta el buen hacer del cineasta, Damon Wise de Deadline cree que en esta ocasión el realizador va más allá: “Es evidente que Fincher tiene sus fans, y esto sin duda los satisfará. Pero The Killer también satisface un deseo más mainstream”.

‘The Killer’: sinopsis, reparto y fecha de estreno

Según la sinopsis oficial, la historia de The Killer es la siguiente: “Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal”. El material parte de la novela gráfica creada por Alexis Nolent que Andrew Kevin Walker ha adaptado al terreno del guion. El reparto cuenta con el protagonismo absoluto de Michael Fassbender y, completando el elenco principal, tenemos a Charles Parnell, Arliss Howard y Tilda Swinton.

The Killer llegará a algunos cines el próximo 27 de octubre. Después, pasará al catálogo de Netflix el 10 de noviembre.