El programa con más nominaciones a los Emmy Saturday Night Live regresa a Movistar+ desde el sábado 16 de octubre. El programa regresa con su temporada 47 al plató de Lorne Michaels y contará con muchas sorpresas. En esta edición tendrá como maestros de ceremonias con Owen Wilson, Kim Kardashian, Rami Malek y Jason Sudeikis.

Saturday Night Live sorprenderá de nuevo con sus divertidos espacios de comedia en vivo, sketches y buena música en directo. El programa cuenta ya con 86 Emmy, y con 306 nominaciones al premio, el mayor número de nominaciones para un programa, incluyendo los 5 premios obtenidos en la reciente última edición de este año.

Nuevos anfitriones para Saturday Night Live

El primer programa de la temporada 47 del programa que se emitirá el sábado 16 de octubre contará como maestro de ceremonias con el conocido actor Owen Wilson, conocido por su papel de Mobius en la serie de Disney+ Loki. El sábado 23 de octubre contará con nada más y nada menos que con Kim Kardashian, productora del reality Las Kardashian. La diseñadora e influencer tendrá a demostrar en directo su desconocida faceta como cómica.

Para poner el broche final al mes de octubre, el sábado 30 contará como maestro de ceremonias con el actor Rami Malek, ganador de un Oscar por Bohemian Rhapsody y del Emmy por la serie Mr. Robot. Además, le hemos visto en el thriller Pequeños detalles que se puede ver en Movistar+. En esta ocasión participa en el programa por al ser el actor que interpreta al villano en la última película de James Bond, Sin tiempo para morir.

Por último el sábado 6 de noviembre vuelve como invitado el conocido actor Jason Sudeikis, que participó como cómico en este programa. Todos esperan su monólogo de apertura ya que es tendencia al conseguir los premios Emmy y Globos de Oro por su divertida comedia Ted Lasso.

Buenas actuaciones musicales

Otro de los ingredientes básicos de los programa son las actuaciones musicales. El sábado 16 de octubre cantará en directo con la artista country Kacey Musgraves que presentará su nuevo disco Star-Crosse. El 23 de octubre la cantante Halsey participará en el segundo programa con su disco If I Can’t Have Love, I Want Power lanzado en agosto de este año.

El 30 de octubre el artista Young Thug presentará su último trabajo Slime Lenguage 2 y, por último, el 6 de noviembre participará Brandi Carlile ganadora de 11 premios Grammy, que presentará ‘In These Silent Days que ha salido a la venta el próximo 1 de octubre.

Un buen plan para todos los que disfrutan con la combinación de buena comedia en vivo, mejor música y esos sketches que lanzado a la fama al programa Saturday Night Live.