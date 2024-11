Saoirse Ronan habla de su miedo a los cines estadounidenses: «No sé si alguien va a sacar un arma»

Defensora del cine independiente y con una larga carrera a sus espaldas a pesar de tener únicamente 30 años, Saoirse Ronan se plantea actualmente la necesidad de asistir al cine en un lugar como los Estados Unidos. Una preocupación que se centra sobre el control de armas y que históricamente, ya ha sido el centro temático de la tragedia en varias salas del nuevo continente. Ahora, a las puertas de una nueva nominación por parte de la Academia gracias a su última película, la actriz irlandesa ha querido mostrar su preocupación frente a los medios señalando que debido a la peligrosidad implícita de la posesión de las armas, ni siquiera el patio de butacas puede ser un lugar seguro en América.

Nominada cuatro veces a los Premios Oscar, Ronan explicó recientemente en una entrevista que para ella, los cines estadounidenses son «horribles» por culpa del negocio y la facilidad con la que cualquier persona en el país puede conseguir una pistola. En el pasado, se han producido tiroteos en cines durante proyecciones como El caballero oscuro: la leyenda renace (2012) o Y de repente tú (2015), aparte de la amenaza pública de un tiroteo masivo en el estreno de Joker (2019). Aunque afortunadamente, esta última amenaza quedó en nada. La intérprete en realidad nació en los Estados Unidos y se mudó a Irlanda cuando tenía tres años y no fue hasta los 12 años, cuando tuvo su primer papel revelación en Expiación, más allá de la pasión y una muy temprana nominación por parte de la Academia. En estos instantes, Saoirse Ronan se encuentra promocionando Blitz, la que podría ser una nueva consideración en la categoría femenina actoral de la alfombra roja. Y por supuesto, con las elecciones presidenciales tan cerca, a la actriz le ha preguntado por la lucha política entre Kamala Harris y Donald Trump, sacando a relucir el tema de las armas y de la aparente sensación de intranquilidad que Ronan siente a lo largo de los 32 estados del país.

Saoirse Ronan: «No me siento segura»

En Blitz, Saoirse Ronan da vida a una madre que busca desesperadamente a su hijo en un drama bélico que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. El nuevo filme del cineasta Steve McQueen que ya brilló en los Oscar de 2014 con 12 años de esclavitud.

Producida por Apple TV +, la película llegará al catálogo de la plataforma el próximo 22 de noviembre, mientras que en Estados Unidos la historia está disponible desde hoy mismo en las salas de cine. Un espacio, que por sus palabras, no creemos que vaya a pisar la actriz (no parece por otra parte, una buena promoción).

«No me siento segura yendo al cine porque no sé si alguien va a sacar un arma. Es horrible», comenzaba diciendo Ronan en el podcast Awards Circuit de Variety. La estrella continuaba señalando que tiene personas cercanas que ya no se sienten seguras y que ya no pueden acudir a Nueva York porque están siendo atacadas al azar en la calle por un mero contenido viral o reto de TikTok. Después, entró de lleno en el tema de las elecciones norteamericanas: «Estados Unidos es una parte muy importante de cómo funciona el mundo. Si ustedes caen, caerá una gran mayoría de nosotros. Por favor, no se queden indecisos. Las personas que están indecisas influirán en estas elecciones de una manera u otra».

Su amor al cine independiente

Al final del podcast, Saoirse Ronan contó del mismo modo su amor por el cine independiente, pero que tampoco quiere que se la catalogue como una artista que sólo responde a ese tipo de producción:

«También tengo en cuenta el hecho de que he hecho muchas películas independientes, lo cual me encanta, pero no quiero que me encasillen simplemente como ‘la chica independiente’. También quiero hacer cosas grandes. Cuanto más mayor me hago y más rica es mi vida personal, más consideración tengo que poner a la hora de decir que sí a un trabajo (…) Creo que cuanto más mayor me hago, más experiencia tengo, más quiero que me empujen, más quiero que me exijan como actriz. Eso siempre ha estado ahí, pero siento que cuanto más habilidades tienes, más quieres que te pongan a prueba».

Aparte de Blitz, Ronan estrenó recientemente la elogiada cinta británica The Outrun. En el futuro la veremos protagonizando la adaptación de Las crónicas de Narnia que Greta Gerwig prepara para Netflix. Blitz podría suponer la quinta nominación para la musa del cine independiente.