Sam Esmail (‘Mr. Robot’) ficha a Glen Powell para ‘Tesseract’: la nueva película de ciencia ficción de Amazon

Después de romper todos los récords con Dejar el mundo atrás (2023), Sam Esmail ha encontrado en Glen Powell a la estrella perfecta para protagonizar Tesseract. Un filme de ciencia ficción que producen Amazon MGM y United Artists y en el que, de confirmarse oficialmente, también podría entrar en la parte ejecutiva Barnstorm, el sello propiedad de Powell y su socio, Dan Cohen. Como en todo trabajo de Esmail, el secretismo sobre la trama impera a sus anchas, aunque las principales informaciones sitúan otros dos papeles principales-ambos femeninos-en el elenco inicial. Eso sí, todavía no existe una luz verde oficial para el proyecto.

A pesar de ello, está previsto que la cinta comience su rodaje este verano en Londres y Hungría. El actor de Twisters (Lee Isaac Chung, 2024) se encuentra en estos instantes rodando la segunda temporada de Chad Powers (Payman Benz y Tony Yacenda, 2025) y hace algunos meses, pudimos verlo en The Running Man, su último papel a las órdenes de Edgar Wright. Esmail es sobre todo, conocido por la serie Mr. Robot. El thriller criminal de culto que del mismo modo, impulsó la carrera del actor Rami Malek. Antes el showrunner debutó como cineasta con Comet, demostrando que en su esencia de creador está estrechamente vinculada al género de la ciencia ficción.

Esmail dirigirá a Powell en ‘Tesseract’

Esmail y Powell colaborarán por primera vez en Tesseract, la cual es un guion original y que no se debe confundir con la novela homónima de Alex Garland, cuya adaptación de 2003 estuvo protagonizada por Jonathan Rhys Meyers. Antes de este periplo fílmico, el director se puso detrás de las cámaras en la celebrada serie de Prime Video, Homecoming (Eli Horowitz y Micah Bloomberg, 2018).

Antes si quiera de que pueda finalizar el rodaje de Tesseract, Esmail estrenará Panic Carefully. Un thriller de intriga producido por Warner Bros., descrita como un cruce de caminos entre El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991) y su anteriormente mencionada serie estrella, Mr. Robot. En este elenco, volverá a contar con Julia Roberts, a quien ya dirigió en Homecoming y Dejar el mundo atrás y con toda una ristra de estrellas de primer nivel en Hollywood; Eddie Redmayne, Elizabeth Olsen, Brian Tyree Henry, Joe Alwyn y Aidan Gillen, entre otros.

Glenn Powell: una estrella ascendente en Hollywood

El reconocimiento del público le ha llegado más tarde de lo esperado, pero a sus 37 años, Glenn Powell es uno de los pocos rostros de la industria que está logrando ser un reclamo para los espectadores. Especialmente para el público norteamericano.

El actor ya nos había demostrado un gran desempeño en papeles como Todos queremos algo (Richard Linklater, 2016), aunque Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski, 2022) fue la que despertó ese interés comercial en su perfil. Tras ello, lograría destacar con gran versatilidad en Hit Man. Asesino por casualidad (Linklater, 2023) y triunfar en la comedia romántica, Cualquiera menos tú (Will Gluck, 2023), junto a Sydney Sweeney. Con Chad Powers consiguió su primera nominación al Globo de Oro televisiva y en 2026, podremos verle protagonizar Jugada maestra y Ghost Writer, la nueva película de J.J. Abrams.

Sin fecha de estreno oficial, se espera que Tesseract aterrice en los cines en 2027, el mismo año en el que Powell proyectará Monsanto, un drama judicial en el que comparte pantalla con Laura Dern y Anthony Mackie.