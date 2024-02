Saben aquell está nominada a 11 premios Goya incluyendo mejor película, director, actor, actriz y guion adaptado. David Trueba se atreve con la historia de Eugenio, el mítico humorista que colmó su éxito en los años 80 y 90 en España. Una biografía intenta ir más allá del personaje aunque no llega a conseguirlo. Es el retrato de un artista sin precedentes y de una época muy concreta de nuestro país que tiene como gran aliciente a los actores. Primero, David Berenguer encarando al protagonista en uno de esos papeles que te hacen ganar todos los premios ( es el favorito para el Goya) y marcan carreras. Pero hay que destacar, sobre todo, a Carolina Yuste en la piel de Conchita, la primera mujer del humorista. Ella es el alma de la película ya que es el motor de la historia, sus ojos son los nuestros y ese es el gran éxito del guion.

¿De qué trata la película?

Barcelona, finales de los años 60. Eugenio Jofra, un joven joyero, conoce a Conchita en un autobús de línea. El flechazo es instantáneo y los dos comienzan la historia de amor de sus vidas. Eugenio aprende a tocar la guitarra para acompañar a Conchita en su carrera musical, para lo que tendrá que luchar contra el miedo escénico. Empieza así la carrera musical de “Els Dos”. Cuando Conchita se tiene que ausentar durante dos semanas de Barcelona, convence a Eugenio de que lleve las actuaciones a cabo él solo. Cuando vuelve, Eugenio se ha convertido en un fenómeno del humor underground de la ciudad. Poco a poco, entre los dos irán construyendo al personaje: las gafas, la camisa negra, el taburete, los cigarrillos y el vaso de tubo, que se convertirá en un éxito inesperado en una España deprimida que busca desesperadamente reírse con ese singular cómico que empieza todos sus chistes con “Saben aquell…”

No es sólo la historia de Eugenio

Lo mejor de Saben aquell es la elección del punto de vista, aquello que le da originalidad a todas las historias. En realidad, este no es el relato de un triunfador sino el de su mujer. Es ella, Conchita, la que vertebra la trama, la que sacrifica sus sueños por los de su esposo, la que lidia con hijos, casa, economía y egos. Esto permite, primero, universalizar la película, ir más allá del biopic al uso y sobre todo, nos da una perspectiva diferente y alejada del propio Eugenio. Para conseguir la emoción, Trueba se sustenta, principalmente en dirigir a dos actores en estado de gracia. Como era de esperar, David Berenguer se mimetiza completamente, cambia la voz y adapta sus movimientos a los del humorista pero sin caer (y eso es lo más difícil) en la parodia o simple imitación. Pero quien brilla de verdad es Carolina Yuste. Su sonrisa, su luz y su fuerza sustentan una producción que, en ocasiones, peca de torpeza narrativa.

Saben aquell también es el retrato de una época, de unas costumbres y unos valores que permitieron el triunfo de un cómico como Eugenio, ese ser triste que nos hacía reír. David Trueba hace un trabajo muy digno aunque se notan deficiencias en el montaje y, por lo tanto, en el ritmo. Las elipsis no siempre son acertadas y, por mucho que se intente, la cinta no llega a ser atractiva si no te interesa el personaje central.