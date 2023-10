‘La Resistencia’: Carolina Yuste comparte un dato muy preciso sobre sus relaciones sexuales

El pasado lunes 9 de octubre pudimos disfrutar de la primera entrega de La Resistencia de esta semana. La invitada era nada más y nada menos que Carolina Yuste, reconocida actriz extremeña. La joven no dudó un solo segundo en hablar con David Broncano sobre sus nuevos proyectos.

Pero, como no podía ser de otra manera, también terminó respondiendo a las dos preguntas clásicas. Recordemos que es saber cuánto dinero tiene el invitado en cuestión en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en los últimos 30 días. Entre otras cuestiones, David Broncano y Carolina Yuste hablaron sobre el amor, pero también de ese tenso momento en que uno de los dos dice «te quiero» y el otro no siente que sea el momento.

«Una relación ya está para decir ‘te quiero’ y si no, no estés», aseguró la invitada a La Resistencia. Fue entonces cuando David aclaró que se refería a que dos personas «se enrollan» un par de días y uno de los dos dice “te quiero”. El presentador hizo aún más hincapié: «Has quedado en el Gino’s un día y has ido a los recreativos, pero nada más llegar te ha entrado diarrea y te has ido a tu casa. Os habéis visto dos veces».

Fue entonces cuando la actriz reconoció estar a favor de la «comunicación honesta». Lejos de que todo quede ahí, dio a conocer el número de relaciones sexuales que había mantenido en el último mes: «Te has llevado un disgusto de que la masturbación sea un 0.2, ¿eh?», comentó el presentador de La Resistencia.

«Por cada cinco, un punto», añadió el jienense. Carolina Yuste no tardó en preguntar: «¿Pero tú los cuentas?». El presentador reconoció tener un post-it donde iba apuntando los datos. La actriz se quedó sin palabras: «Como en la cárcel, vas tachando». Acto seguido, respondió que su número sería «5.8» pero, posteriormente, fue más concreta: «Te lo digo, 6.66». David Broncano se mostró realmente satisfecho, al tratarse de un dato «muy preciso».