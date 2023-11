Robert De Niro critica a Apple y a los premios Gotham por censurar su discurso anti-Trump

La pasada madrugada se celebraron en Nueva York los premios Gotham, una de esas antesalas que pueden llegar a marcar la temporada de consideraciones por parte de los académicos y por supuesto, ahí estaban las principales estrellas representando los filmes que más posibilidades tienen de cara a los Oscar como Killers of The Flower Moon. Precisamente Robert De Niro, uno de sus protagonistas, provocó la nota discordante de la noche al sufrir algunas dificultades técnicas relacionadas con su telepromter.

Después de presentar la cinta y hablar un poco por encima de sus colaboraciones con Martin Scorsese y la gente de Osage, el dos veces ganador del premio Oscar hizo una extraña pausa cuando notó que parte de su discurso había desaparecido del aparato electrónico que reproduce el texto y aunque instantes después procedió con su presentación y video tributo a Scorsese, nada ni nadie pudo evitar que De Niro insistiese en leer el resto de su planeado discurso contra el expresidente Donald Trump.

At last night’s Gotham Awards in New York, Robert De Niro realised that the opening part of the speech he was to give had been cut by Apple & the Gotham Awards people – so he went to his phone for the original unedited speech and started again. ✊🏻 pic.twitter.com/7aaCocpkEc

— Michael Warburton (@MichaelWarbur17) November 28, 2023