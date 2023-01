Sharon Stone señala a Robert De Niro y Joe Pesci como los pocos coprotagonistas «no misóginos» que ha tenido

Sharon Stone es una de esas actrices de Hollywood sin pelos en la lengua. La protagonista de Instinto básico no duda en “poner a caldo” a todas aquellas personas que ella misma considera que se han comportado mal, además de lanzar dardos críticos a compañeras de profesión como Meryl Streep. Stone publicó sus memorias hace un año y desde hace algún tiempo, es una figura que siempre que puede, recuerda las miserias machistas y cómo la industria ha abusado de ella simplemente por el hecho de ser mujer. Ahora, en una reciente entrevista con Variety, la nominada al Oscar ha arremetido contra la mayoría de los coprotagonistas masculinos que ha tenido en su larga carrera, exceptuando a Robert De Niro y Joe Pesci.

“He trabajado con algunas de las estrellas más importantes del negocio, quienes literalmente hablarán a través de mi primer plano y me dirán lo que creen que debo hacer”, le contaba Stone al medio norteamericano. Eso sí, parece que la intérprete guarda un gran recuerdo de sus compañeros de reparto de Casino: “No es Robert De Niro, no es Joe Pesci, esos no son esos tipos. Pero he trabajado con algunas estrellas (…) que simplemente no me han escuchado ni permitido afectar a su desempeño con mi desempeño. Eso no es una gran actuación. Quiero decir, entiendo que eres genial y todos piensan que eres maravilloso. Pero escuchar, estar presente en esos momentos fracturados, es realmente la experiencia humana”.

Sharon Stone volvió a referirse además a la controvertida escena del interrogatorio de Instinto básico, en la que siempre se ha rumoreado cierta tensión con el protagonista Michael Douglas: “No soy la actriz más popular de la ciudad, porque la gente no quiere escuchar mi, como dicen, malditas opiniones…tal vez por mi devoción, tal vez porque soy un bicho raro. Pero sólo estoy en esto para estar presente”.

Stone, De Niro y Pesci compartieron elenco en Casino, la valorada cinta gansteril de Martin Scorsese que tan sólo obtuvo el reconocimiento en forma de nominación para la actriz. El tiempo ha colocado la obra del cineasta italoamericano como una de las mejores de su carrera junto a Uno de los nuestros o Infiltrados. A Sharon Stone podremos verla próximamente en What About Love, junto a Andy García y el español José Coronado.