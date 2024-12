‘Red One’: te contamos en qué plataforma podrás ver gratis el blockbuster ideal de estas navidades

No corren buenos tiempos para la carrera de Dwayne Johnson. El ex luchador de la WWE ha sido en los últimos años una de esas estrellas más brillantes del cine comercial, logrando cosechar auténticos taquillazos con sus filmes de acción. Pero desgraciadamente, desde la época de la pandemia parece estar perdiendo ese estatus de valuarte para con la cartelera mundial. Jungle Cruise fue un fracaso y Black Adam un tropiezo que ahogó sus esperanzas de convertirse en una estrella superheroica para DC. Bajo esta senda decadente, la última incursión del intérprete que no ha funcionado en el box office ha sido el filme navideño Red One y ahora, lejos de poder recuperar su inversión millonaria en las salas da el salto definitivo al streaming. Eso sí, en unas fechas inmejorables para disfrutar de esta historia en casa con la familia.

En un principio, Red One era uno de esos productos fílmicos destinados a tener un destino directo y único sobre las plataformas. Sin embargo, lejos de terminar siendo un estreno limitado en salas, el proyecto producido por The Rock (a través de su sello Seven Buck Productions) y por Amazon MGM Studios tuvo un largo recorrido por el patio de butacas. Aunque claro, no ser un fracaso económico con un presupuesto de 250 millones de dólares es una verdadera quimera en los débiles tiempos del mercado de la exhibición. La buddy film únicamente logró recaudar 164 millones en una distribución internacional impulsada por Warner Bros. Pictures, generando pérdidas serias para el estudio. Unos datos a los que seguramente les perjudicó toda la polémica relacionada con el supuesto mal comportamiento de Johnson en el set, sumado a su desorbitado sueldo de 50 millones de dólares por protagonizar la historia. Toda una serie de complicaciones que le pusieron en el ojo del huracán de las críticas y que además, se vio perjudicada por la huelga de guionistas. Más allá de las recientes malas decisiones en sus diferentes participaciones fílmicas, en 2025 regresará a la franquicia de Fast & Furious con Fast X: parte 2 y de paso, abrazará un lado completamente autoral de la mano de A24 y Ben Safdie al dar vida al luchador de MMA Mark Kerr en The Smashing Machine.

Aparte de la estrella de acción, Red One contó con la participación de su coprotagonista Chris Evans (Vengadores: Endgame), Kiernan Shipka (Mad men), Lucy Liu (Kill Bill Vol. 1), J.K. Simmons (Whiplash), Bonnie Hunt (Rain Man), Mary Elizabeth Ellis (Licorize Pizza), Nick Kroll (No te preocupes querida) y Kristofer Hivju (Juego de Tronos). A partir de una idea del propio Hiriam García, cofundador del sello de Johnson, Chris Morgan (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), escribió el guion de lo que a todas luces es una propuesta navideña diferente y alejada de los convencionalismos propios del género.

¿De qué trata ‘Red One’?

La sinopsis oficial compartida de Red one compartida por la distribuidora es la siguiente: «Pro primera vez en la historia, ha ocurrido lo impensable. La legendaria base de Papá Noel (Simmons) en el Polo norte ha sido asaltada y él ha sido secuestrado. Callum Drift (Johnson), jefe de seguridad de Red One (nombre en clave de Papá Noel) se une a Jack O’Malley (Evans), el mejor rastreador y la persona que sin querer, ha revelado la ubicación secreta del secuestrado. A medida que este peculiar dúo recorre el mundo para intentar que Papá Noel llegue a casa a tiempo para su legendario recorrido anual, los dos tendrán que enfrentarse a los peligros más traicioneros de Yuletide, desde villanos navideños como Krampus (Hivju) y Gr´yla (Shipka), hasta un trío de muñecos de nieve».

La cinta está dirigida por Jake Kasdan, un viejo conocido del sello de Johnson, pues es el responsable de haber dirigido Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Jumanji: Siguiente nivel, aparte de tener en su agenda para 2026 el estreno de Jumanji 4.

¿Cuándo se estrena en el streaming?

Red One estará disponible completamente gratis para los suscriptores de Prime Video a partir del próximo jueves, día 12 de diciembre. Una exclusividad marcada básicamente por la propiedad de la Metro Goldwyn-Mayer por parte del terminal fundado por Jeff Bezos.

Con prácticamente dos horas de duración, esta aventura fantástica representa una opción diferente y genuina para disfrutar en familia de una historia de acción sin pretensiones, bajo el pretexto de varios arquetipos y personajes del subgénero dominante en esta época dentro de los catálogos de las marcas de vídeo bajo demanda.