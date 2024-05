Dwayne Johnson vuelve al ring para su nueva película con A24

Dwayne Johnson no pasa por su mejor momento en su estatus como estrella de Hollywood. El californiano fue un filón para la taquilla durante varios años, posicionándose como ese nuevo héroe de acción que en otro tiempo estuvo representado por figuras como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Sin embargo, desde el 2022 ha entrado en una dinámica muy en sincronía con la exhibición en salas de cine de todo el mundo. Black Adam fue un fracaso comercial y recientemente, se ha visto salpicado por comportamientos inapropiados en el rodaje de Red One. Para colmo, su live action de Vaiana no deja de retrasarse. No obstante, todo esto podría cambiar en su futuro nuevo proyecto que va a rodar con A24. Una de esas oportunidades para desatorar que puede realizar grandes papeles, más allá del género donde habitualmente lo hemos podido durante toda su carrera. Lo cual no quita que para ello, vaya a volver a subirse al ring.

El título en cuestión es The Smashing Machine y estará dirigida por Benny Safdie. El cineasta de la dupla de los reconocidos hermanos realizadores ya hizo que otra figura vilipendiada de la actuación, Adam Sandler, sonase para los premios Oscar gracias a Diamantes en bruto. Por lo que sabemos, la historia estará coprotagonizada por Emily Blunt, con quien Johnson ya compartió elenco en Jungle Cruise. En el filme, el exluchador de la WWE dará vida a Mark Kerr, también conocido con el apodo de “The Smashing Machine”. Kerr saltó rápidamente a la fama en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) debido a su tamaño, fuerza y habilidades de combate. Este luchador real compitió en varias promociones, incluida la Ultimate Fighting Championship (UFC) y la Pride Fighting Championships, una de las organizaciones de MMA más prestigiosas de la época con sede en Japón. Entre los entendidos de la disciplina, el rol que encarnará el actor de Alerta roja, era conocido por su juego terrestre y su capacidad para controlar a los oponentes, lo que le llevó a obtener un récord de 15 victorias, 11 de las cuales fueron por nocauts o sumisiones.

Dwayne Johnson recurrió a las RR.SS.

Para anunciar su vuelta al entrenamiento y a los rings de combate, Dwayne Johnson acudió como suele hacer habitualmente, a sus redes sociales. Así, publicó un video de él mismo comenzando a entrenar los movimientos de la MMA, mientras se prepara el papel antes de comenzar a filmar el proyecto. A nivel físico y de movimientos debería estar en cierta forma, pues tuvo que realizar un entrenamiento previo de tres meses antes de volver al ring de lucha el pasado WrestleMania. El actor subtituló el vídeo de la siguiente forma: «día 1. Campo de entrenamiento de MMA. Preparándose para Smashing Machine. Estoy aprendiendo a diario y ha sido un viaje muy humillante, intenso y motivador hacia este mundo de combate y transformación».

Johnson también escribió en el post que siempre había sido un gran trabajador, pero que se ha dado cuenta que en esta ocasión tendría que esforzarse mucho más para este rol que cualquier otra cosa en la que haya trabajado en su vida. Finalmente, cerró el post diciendo que seguía creciendo y que se sentía agradecido por la oportunidad.

¿De que tratará ‘The Smashing Machine’?

La cinta partirá del documental The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, estrenado en 2002. Una pieza dirigida por John Hyams que exploraba los tumultuosos altibajos de la carrera de Kerr durante la era naciente y no regulada de la UFC.

La adaptación sigue la exitosa relación entre Benny Safdie y A24, tras Diamantes en bruto. Sin embargo, aquí no contará con su hermano Josh ni en la dirección ni en la escritura, por lo que The Smashing Machine será su ópera prima en solitario. Se espera que esta sea una transformación radical para la carrera de Johnson, pudiendo posicionarse como una de esas aproximaciones interpretativas de gran nivel que terminan sorprendiendo al público y a la crítica por lo diferentes que sorprenden y por el contraste generado. Situación que resulta muy atractiva para premios como los Oscar.

Safdie no dirige nada desde el 2019 con el filme de Sandler, pero sí que se ha desempeñado como showrunner en la serie The Curse y como actor en la galardonada Oppenheimer. Se espera que The Smashing Machine llegue a los cines en 2025, pero debido a la complicada agenda de Johnson y a la preparación extrema para el papel, la producción podría retrasarse. No obstante, que el futuro interpretativo de Johnson esté en manos de A24 y uno de los Safdie significará de seguro, una evolución profesional para un actor fuertemente encasillado y alejado de los papeles dramáticos.