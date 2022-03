A principios de esta semana supimos, por un mensaje de la propia Rachel Zegler en Instagram, que la actriz no iba a tener un asiento en la 94ª edición de los Premios Oscar. Zegler debutó en el cine este año de la mano de Steven Spielberg, siendo la nueva María en el remake de West Side Story. La propuesta del Rey Midas de Hollywood está nominada a 7 candidaturas, incluyendo la de Mejor Película, un motivo que quizás debería ser suficiente si tenemos en cuenta que se trata de la protagonista de la historia. A este desplante se le añade la polémica lista de invitados de esta ceremonia, en la que personajes ajenos a la industria como Dj Khaled o Tony Hawk entregarán una de las estatuillas. Siguiendo el sinsentido natural que está tomando la dirección del evento, ahora parece que la Academia ha rectificado su decisión y Zegler finalmente entregará un premio.

Todo comenzó cuando una fan preguntó a la actriz en Instagram cómo iba a ir vestida a los Oscar 2022. Sorprendentemente para todos esta, contestaba con humor: “No estoy invitada, así que me pondré los pantalones de chándal y la franela de mi novio”. Pero, lejos de resultar un despiste de la organización, Zegler dejó claro que los académicos eran muy conscientes de la ausencia de una butaca para la intérprete. “No sé, lo he intentado todo, pero no parece estar sucediendo. Apoyaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos (…) gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada”, continuaba aclarando desde la red social.

@TheAcademy as a voting member and the original Riff, let me say: it’s your duty to find Rachel a seat at the Oscars. she STARS in #Westsidestory which is nominated across the board. When they say representation matters, this is what that means. Please do right by her. https://t.co/X23XyOZo26

— Russ Tamblyn (@RussTamblyn) March 21, 2022