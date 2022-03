La gala de los Oscar 2022 será como siempre, un evento exclusivo, al alcance de los propios miembros de la industria que participan en las películas seleccionadas, la prensa, famosos y celebridades de turno. Pero lo que no es tan usual es que la principal estrella de una de las cintas nominadas a Mejor Película de este año no esté invitada. Así lo ha confirmado la protagonista de West side Story, Rachel Zegler, en un comentario dentro de Instagram.

Todo surgió cuando una de sus fans le preguntaba en la red social cómo planeaba ir vestida a la 91ª edición de los Oscar. Su respuesta sorprendió a todos por la naturalidad y gracia con la que la actriz recalcó que no estaba invitada: “No estoy invitada, así que pantalones de chándal y la franela de mi novio”. Lejos de producir sólo la risa de los fans, internet se ha volcado en seguida con Zegler, pues es incomprensible que no esté invitada a la ceremonia, cuando protagoniza uno de los títulos del año. Aunque la de Nueva Jersey no está nominada, West side Story compite en 7 categorías diferentes e incluir a los actores de los largometrajes protagonistas de la noche es una práctica habitual dentro del certamen.

Lejos de ser una equivocación o un curioso despiste, parece que la cosa va en serio, pues la propia Zegler añadía más contexto a la situación: “No sé, lo he intentado todo, pero no parece estar sucediendo. Apoyaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgulloso del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como funciona a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Muy orgullosa de nuestra película”.

Más leña al fuego de la polémica

Aparte de sorprender a todo el mundo, parece incomprensible la decisión de dejar sin invitación a la María del remake de Spielberg. Una muestra inequívoca de que a los académicos poco le importan las polémicas de esta edición, ya que el hecho de que no vayan a retransmitir muchos de los premios en directo, ha supuesto fuertes críticas por parte de toda la industria.

Rachel Zegler es una actriz emergente en la industria. Una elección personal de Spielberg para su película. El cineasta le ha hecho debutar con esta importantísima producción y por delante, tiene pendiente el estreno de Shazam! Fury of the Gods y el live action de Blancanieves, en la que interpretará a la primera princesa Disney de la historia. Con la necesidad de los Oscar de atraer al público joven, todavía se entiende menos esta inusual decisión.