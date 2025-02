¿Cuántos españoles han ganado un Oscar? La lista completa

El próximo domingo día 2 de marzo se celebrará por fin, la 97ª edición de la alfombra roja. Aunque eso sí, desde España podremos verla ya en plena madrugada del día 3 por el cambio de horario. Trasnoche tradicional entre la cinefilia más experimentada, la cual podrá disfrutar de esta recta final en el recorrido promocional de unos premios, que han estado marcados por varias polémicas. Entre ellas por supuesto, las múltiples controversias de Emilia Pérez con la correspondiente cancelación masiva a Karla Sofía Gascón. La de Alcobendas era la gran favorita en la categoría, pero después del desprecio de Netflix y todo el equipo por sus post antiguos en X (red social anteriormente conocida como Twitter), desgraciadamente todo parece indicar que la estrella trans no acrecentará la lista de españoles que han ganado un Oscar.

Los españoles que han ganado un Oscar

El pasado 202, nuestro país tuvo una gran representación gracias a La sociedad de la nieve de J.A. Bayona y a Robot Dreams de Pablo Berger. No obstante, este año la gala que conducirá Conan O’Brian no tendrá un acento patrio tan marcado, principalmente por la ausencia de La habitación de al lado de Pedro Almodovar y del (no) biopic musical de Los Planetas, Segundo premio. A pesar de llevarse el León de Oro a la mejor película en el Festival de Cine Venecia, la carrera de la adaptación del relato de Sigrid Nunez se desinfló muy pronto, al igual que el drama psicodélico elegido por los académicos para representar a España, eliminado en el primer corte de la competencia. Dicho lo cual y con la necesidad de dejar de lamentarnos por una edición que no será la nuestra, entonamos el «siempre nos quedará París» de Rick en Casablanca, recordando los españoles que sí que han hecho historia ganando en algún momento un Oscar:

Pedro Almodóvar

Sin duda, es el español más laureado por la Academia norteamericana. Se llevó su primera estatuilla por Todo sobre mi madre (1999) en la categoría de mejor película internacional y poco tiempo después, llegaría otro sorprendente triunfo con Hable con ella (2002) en el campo del mejor guión original. Porque una lista de españoles ganando un Oscar, sin la presencia del manchego, no tendría ningún tipo de sentido.

Gil Parrondo

Se lo llevó por Patton (1970) en el diseño de producción (decorados) pero competía con Estados Unidos, y Nicolás y Alejandra como mejor diseño de producción (decorados) como Reino Unido. Es el primer español en conseguir un Óscar junto con Antonio Mateos.

Alberto Mielgo

Consiguió por The Windshield Wiper (2022) el mejor cortometraje de animación.

Néstor Almendros

Tuvo Oscar por Días del cielo (Days of Heaven) (1978) en la mejor fotografía aunque competía por Estados Unidos.

Alejandro Amenábar

Se llevó el Oscar a la mejor película internacional por Mar adentro (2004).

Javier Bardem

Ha estado nominado varias veces y finalmente se llevó el Oscar para No es país para viejos (2007) como mejor actor secundario, siendo el primer español en conseguir un Óscar en una categoría de interpretación.

Yvonne Blake

Por Nicolás y Alejandra (1971) se llevó el premio al diseño de vestuario.

Luis Buñuel

Tuvo la estatuilla por El discreto encanto de la burguesía (1972) como película internacional aunque competía por Francia.

Antonio Castillo

Oscar por Nicolás y Alejandra (1971) en el diseño de vestuario.

Penélope Cruz

Obtuvo el Oscar a mejor actriz secundaria por Vicky Cristina Barcelona (2008) siendo la primera mujer española en conseguir un Oscar en una categoría de interpretación.

José Luis Garci

Se llevo el premio por la mejor película extranjera por Volver a empezar (1982).

David Martí

Obtuvo el premio al mejor maquillaje por El laberinto del fauno (2006) .

Antonio Mateos

Por Patton (1970) se llevó el Oscar el mejor diseño de producción (decorados) siendo el primer español en conseguir un Oscar junto con Gil Parrondo.

Pilar Revuelta

Lo tiene por El laberinto del fauno (2006) como mejor diseño de producción (decorados).

Montse Ribé

También lo ganó por El laberinto del fauno (2006) como mejor maquillaje.

Fernando Trueba

Tiene el Oscar a la mejor película internacional por Belle Époque (1993).

Datos curiosos de los premios

En una pequeña cena privada en el Salón Blossom del Hotel Roosevelt en Hollywood, el 16 de mayo de 1929, nacieron los Premios Oscar. En esa primera edición, con 270 invitados, ya se conocían los ganadores, ya que habían sido publicados tres meses antes. Sin embargo, a partir de los años 40, se instauró el sistema de sobres cerrados para mantener en secreto los nombres de los galardonados hasta el momento de la gala.

El nombre original de la estatuilla era Premio de la Academia al Mérito, pero según cuentan las leyendas, Margaret Harrick, secretaria de la Academia, afirmó que se parecía a un tío llamado Oscar, y así se quedó.

La estatuilla de los Premios Oscar, con sus 34,3 cm de altura y un peso de 3,8 kilos, está fabricada de bronce y recubierta con oro de 24 quilates. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de metal para armas, se empezaron a fabricar estatuillas temporales de yeso.

Curiosamente, el valor monetario de cada estatuilla es de tan solo un dólar. Hasta 1950, los ganadores del Oscar eran los propietarios legales de sus premios y tenían la opción de venderlos públicamente o en privado. Sin embargo, para evitar esto, la Academia estableció una regla: si un ganador quería vender su estatuilla, debía ofrecerla primero a la Academia por un dólar.

¿Sabías que en algunas ocasiones la Academia ha otorgado premios que no están categorizados dentro de las nominaciones habituales? Un ejemplo de esto ocurrió cuando una película nominada a un Óscar recibió siete estatuillas. En 1939, Walt Disney fue galardonado por su nominación por Blancanieves y los siete enanitos (1937). Curiosamente, recibió un Óscar acompañado por otras siete estatuillas en versión miniatura, una por cada enanito de la película.