Las primeras impresiones de ‘¡Nop!’ confirman lo que se esperaba: «Jordan Peele lo ha vuelto a hacer»

Jordan Peele es uno de esos cineastas que de momento, con muy poco, han asombrado a medio mundo con su habilidad de narrar historias. Concretamente, el director ha cambiado en cierta manera la manera de filmar el terror y el suspense, lo que le ha convertido junto a otras figuras de la actualidad como Robert Eggers, en un auténtico revulsivo del género. Sea como fuere, han pasado ya tres años desde que se estrenase Nosotros, su última película y desde que se anunció ¡Nop!, las expectativas y el denominado hype de los fanáticos sumado a una espectacular campaña de marketing no ha dejado de crecer. En España todavía tendremos que seguir alimentando nuestras ganas hasta dentro de un mes, cuando llegue a los cines, mientras que al otro lado del charco se estrenará este fin de semana e incluso unos cuantos privilegiados de la prensa internacional ya han podido disfrutar de sus pases exclusivos. Y… ¿cuáles han sido las primeras impresiones? Bien, pues parece que Jordan Peele lo ha vuelto a hacer.

NOPE is out of this world. A monster mash with great performances (esp. Kaluuya) and a 50s sci-fi invasion motif. A spectacle about the horrors of spectacles.

Jordan Peele has been compared to Hitchcock, but NOPE shows he’s a next-gen Carpenter. Enjoy the show and don’t look up. pic.twitter.com/dGKwbXg0WF

— Frank Pallotta (@frankpallotta) July 19, 2022