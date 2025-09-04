Primer vistazo a ‘Las hijas de la criada’: ¿Merece la pena la serie basada en el libro de Sonsoles Ónega?

Durante la tercera jornada del FesTVal 2025 (Festival de Televisión de Vitoria) se pudo ver un tráiler de la esperada Las hijas de la criada, serie basada en el libro homónimo de Sonsoles Ónega, una obra, de hecho, que estuvo rodeada de polémica. Recordemos que la presentadora recibió el Premio Planeta al poco tiempo de fichar por Antena 3 ( cadena perteneciente al grupo Planeta) por lo que fueron muchos los que acusaron al famoso concurso literario de esconder motivaciones que nada tienen que ver con lo artístico. Aún con todo, Atresmedia ha puesto en marcha la adaptación en forma de miniserie y, visto, lo visto en el FesTVal, el resultado no pinta mal. La imagen y la producción parecen cuidadas y el reparto es llamativo.

Adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega (con la que ganó el Premio Planeta 2023), Las hijas de la criada es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno y que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la ficción que también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

La ficción, un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos…

Montse García es la directora de ficción de Atresmedia. Sonia Martínez es la productora ejecutiva de ‘Las hijas de la criada’, que está dirigida por Menna Fité y Alejo Flah.

Lucía Alonso-Allende es la coproductora ejecutiva de la serie. El equipo de guion está formado por Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez. Sara Muñoz es la directora de Producción. Chechu Graf e Iván Caso se encargan de la dirección de fotografía, y Jorge Fernández de Soto es el responsable del Diseño de Producción. Javier González lidera el equipo de Sonido, mientras que Nathareth Colomina es la diseñadora de Vestuario. Patricia Rodríguez es la jefa de Maquillaje y Mauro Gastón, el jefe de Peluquería. La directora de Casting es Conchi Iglesias. Iván Palomares es el compositor de la música original.

‘Las hijas de la criada’, venganza desde el origen

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.