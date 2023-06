Primer tráiler de ‘Mercenarios 4’: Sylvester Stallone y compañía tendrán que volver a salvar el mundo

No es algo que llame demasiado la atención teniendo los recientes ejemplos de Top Gun: Maverick y Avatar: el sentido del agua, pero hace casi una década que la saga de Los mercenarios no tiene una nueva entrega. La franquicia de acción sin límites comandada por Sylvester Stallone reunió a un gran número de estrellas del cine de acción que incluían a nombres tan diversos como Mickey Rourke, Arnols Schwarzenegger, Bruce Willis, Mel Gibson, Chuck Norris, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Steven Seagal o incluso, el español Antonio Banderas. Ahora, esta IP sin pretensiones acaba de sacar el primer tráiler de Mercenarios 4 y como viene siendo habitual en su narración, la sinceridad es una máxima: acción, explosiones y muchas muertes.

Esta es la última vez que el grupo como tal estará reunido, ya que Stallone, su principal protagonista anunció que no continuaría vinculado como actor a las futuras continuaciones. En Los mercenarios 4 repiten Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Toll Road (Randy Couture) y Gunner Jensen (Dolph Lundgren), pero como viene siendo habitual en la saga, también se incluyen novedades potentes como la incorporación de Megan Fox, el rapero 50 Cent y la estrella de Ong Bak, Tony Jaa. Por otra parte, el director encargado de orquestar toda esta virilidad sin límites ha sido Scott Waugh, responsable de algunos títulos como la adaptación del videojuego Need for Speed.

¿De qué trata ‘Los mercenarios 4’?

Aparte de lo que se puede apreciar en el adelanto, no sabemos demasiado del argumento de Los mercenarios 4. Aunque también es cierto que su historia nunca ha sido el mayor de los reclamos. Por declaraciones de sus integrantes, esta será la misión más peligrosa a la que se han enfrentado los musculosos héroes, teniendo como objetivo impedir una guerra nuclear.

Para continuar las aventuras en el futuro, sabemos que Stallone cederá el liderazgo de Los mercenarios al personaje de Statham, el cual de seguro que incluye nuevas (y jóvenes) caras a la historia, heredando una marca que necesita de “sangre nueva” constantemente. Por tanto, esta será una aventura de transición en la que por ejemplo, sabemos que el personaje de Megan Fox será el nuevo interés amoroso de Statham (aparte de romperle algún hueso).

‘Los mercenarios 4’ llegará a los cines el próximo 22 de septiembre, al mismo tiempo que su estreno en Estados Unidos.