Últimamente el universo mágico de Harry Potter no para de ser noticia. No es para menos, ya que es el 20 aniversario del estreno de la primera película de la franquicia, La piedra filosofal. Además, con motivo de estas dos décadas, HBO Max tiene preparada una reunión con gran parte del casting original de la historia, incluidos por supuesto el trio protagonista; Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Howard). Sin embargo, esta nostalgia no ha frenado que la franquicia de precuelas que Warner tiene en marcha se frene y, hace escasos minutos, la productora ha lanzado el primer y esperado tráiler de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

Hace poco, desde Warner Bros anunciaron un adelanto en la fecha de estreno, por lo que podremos ver la tercera parte el próximo 15 de abril de 2022. Si bien, la mayor parte de las noticias relacionadas con la producción han rodeado a la polémica ausencia de Johnny Deep de su papel como villano Grindelwald, debido a los procesos judiciales con su ex pareja Amber Heard. Deep se vio forzado a renunciar a un rol que le estaba devolviendo cierto prestigio en la industria, por los riesgos de una cancelación masiva por parte del público. No obstante, tanto los fans como la propia J.K. Rowling lo querían de vuelta, pero la decisión ya estaba tomada.

Con este primer tráiler de Los secretos de Dumbledore podemos ver al Grindelwald de Mikkelsen, el cual trasmite toda la maldad necesaria, siendo un sucesor más que digno para Deep. La capacidad que el antagonista tiene para cambiar su apariencia no pesará narrativamente en el traspaso del villano.

Otro de los puntos que hacen que este cierre de trilogía respire cierta esencia de las entregas originales es el regreso a Hogwarts, la mayor presencia de Dumbledore y todos esos guiños al imaginario creado por Rowling: La snitch dorada, las escobas voladoras, la referencia a los puntos de las casas o el gran salón comedor en el que el muggle Jacob Kowalski toma algo, al final del tráiler con unos alumnos de la escuela mágica.

La saga de Animales fantásticos contará con dos partes más, aparte de Los secretos de Dumbledore. Después la franquicia mágica deberá estudiar si mudarse a algun tipo de serie de televisión o continuar con El Legado maldito en los cines.