Prepárate para no despegarte del sofá en toda la tarde: no te pierdas la mejor película de la semana

Es cierto que las plataformas de streaming han propiciado por un lado, el auge de un tipo de contenido prefabricado, destinado casi al consumo “de fondo” y que no exige una atención especialmente marcada. Pero por otro lado, también supone una oportunidad única tanto para aquellos productos audiovisuales que no han brillado en la taquilla, como para esos productos de cine de autor a los que antes era mucho más complicado tener acceso. Este es el caso de la mejor película de la semana que puedes ver hoy desde casa. Elogiada por la crítica mundial y con dos premios de la Academia en su palmarés, ningún largometraje había retratado tan bien el horror nazi a través de la rutina silenciosa de lo común.

Basada en la novela homónima de Martin Amis, La zona de interés es nuestra recomendación a mejor película esta semana por su propio currículum. De producción británica pero con un gran porcentaje de ella evidentemente dialogada en alemán, el filme producido por A24 dejó sin ningún tipo de posibilidad de premio a la española La sociedad de la nieve. Así, terminó llevándose la estatuilla a la Mejor película internacional y del mismo modo, al mejor sonido. Entre las diversas consideraciones de los Académicos, La zona de interés optó igualmente al Mejor guion adaptado, a la Mejor dirección para Jonathan Glazer y fue una de las 10 seleccionadas a Mejor película que finalmente, terminaría ganando Oppenheimer. Por otra parte, consiguió ser la triunfadora adquiriendo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes.

¿De qué va la mejor película de la semana?

La sinopsis oficial de La zona de interés es la siguiente: “Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, trata de construir una vida familiar idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. La situación se tuerce cuando Höss sospecha que su mujer es infiel”.

La historia está protagonizada por Sandra Hüller y Christian Friedel, quienes interpretan a la pareja titular. Hüller bordó un año espectacular estando además nominada ese año a la mejor interpretación femenina por protagonizar Anatomía de una caída. Completan el elenco Ralph Herforth, Max Beck, Marie Rosa Tietjen y Sascha Maaz. En el apartado técnico y artístico Glazer es un director con una corta filmografía que de hecho, no se ponía tras las cámaras desde hace una década con Under the Skin. Pero antes de eso, ya tenía dos piezas interesantísimas en su currículum como Sexy Beast o Reencarnación. Por el momento, no tiene agenciado ningún nueva película entre manos, pero después de brillar en la gala de la alfombra roja no nos extrañaría que no tardase tanto tiempo en volver a ponerse por detrás de las cámaras. Su triunfo fue una alegría que provocó después una gran polémica con su discurso de agradecimiento.

La polémica con su director

Cuando Glazer recogió el Oscar a la Mejor película internacional, el conflicto entre Israel y Palestina ya se había agravado y mediatizado, por lo que el cineasta en su celebración argumentó comparó la temática nazi de su filme con lo que estaba sucediendo en Gaza: «Estamos aquí como hombres que rechazan que su judaísmo y el Holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente. Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Isabela o del ataque a Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización, ¿cómo resistir?», expresaba con la estatuilla en la mano ante todos los asistentes.

El debate se intensificó cuando en una carta conjunta firmada por varios miembros de la industria, se posicionaron en contra del discurso emitido por el realizador británico. Entre ellos, se encontraban figuras tan representativas como el periodista Ben Shapiro o el director László Nemes, responsable de la también película sobre el holocausto El hijo de Saúl. Por otro lado, el guionista Tony Kushner (Munich, Los Fabelman) defendió las palabras de Glazer afirmando que había pronunciado un discurso «irreprochable».

¿Dónde está disponible?

Con un presupuesto de 15 millones de dólares, la mejor película de la semana para ver en este domingo, recaudó 49 millones en las salas. Por suerte, con poco más de una hora y media de duración, está disponible en el streaming en los catálogos de Movistar + y Filmin.