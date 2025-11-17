‘Poker Face’ no tendrá tercera temporada: Peacock cancela la serie detectivesca de Natasha Lyonne

El mercado de las plataformas de streaming representan una oportunidad increíble para que proyectos desconocidos lleguen al gran público. Pero del mismo modo, la cantidad ingente de contenidos ha virado el sector hacia una competencia brutal y un ritmo de visualizaciones inalcanzable para la mayoría de las producciones. Por ello, tampoco extraña demasiado la triste noticia que defraudará a los fans del género detectivesco: Peacock ha cancelado la tercera temporada de Poker Face, el whodunnit protagonizado por Natasha Lyonne. Sin embargo, desde la productora esperan encontrar otro hogar en algún servicio de vídeo bajo demanda, contando además con un nuevo protagonista.

Estrenada en 2023, la ficción creada por Rian Johnson supuso un soplo de aire fresco sobre las tramas de misterios y casos criminales episódicos. Porque como el propio director ya hizo con la saga Puñales por la espalda, Poker Face daba la vuelta a la fórmula de la temática conociendo al principio de cada capítulo quién era el asesino para después, volver a la fugitiva cuya habilidad consiste principalmente en saber cuándo alguien dice una mentira. No obstante, la originalidad del planteamiento no terminaba ahí. Las investigaciones huían de cualquier escenario cliché, introduciendo a varias estrellas del mundo de la interpretación para roles que mayormente, sólo aparecían en un episodio.

Ahora, el recorrido de la carismática Charlie Cale (Lyonne) recibe un duro bache en el camino y para más inri, las informaciones al respecto de la hipotética continuación hablan de la sustitución de Lyonne por Peter Dinklage (Juego de Tronos). La idea general y esquemática sería la de seguir cambiando el rol cada dos temporadas. Pero por el momento, esto son únicamente cábalas y rumores no confirmados.

‘Poker Face’: Peacock cancela la tercera temporada

Distribuida en España por Skyshowtime, la segunda ronda de capítulos llegó a la plataforma hace poco más de un mes a nuestro país, aterrizando de la mano de unas críticas fantásticas por parte de los medios internacionales, quienes vieron en esta continuación una nueva dosis de ingenio extra a lo que ya nos planteó la primera temporada.

La información de que Poker Face no tendrá una tercera temporada en el servicio de streaming fue notificada primero por IndieWire, gracias a una fuente cercana al proyecto. Supuestamente, la sustitución de la protagonista es algo intencional por parte de la compañía de Johnson y MRC, aunque desconocemos si se tratará de una versión alternativa de Charlie Cale o Dinklage terminará encarnando a otro personaje en el mismo universo.

Lyonne seguirá como productora ejecutiva

La salida del papel es amistosa con la dos veces nominada al Globo de Oro. Lyonne ejercerá de productora ejecutiva en una Poker Face, cuyo recorrido hacia una tercera temporada pasa por encontrar un nuevo hogar en algún servicio de vídeo bajo demanda de la competencia. Todavía se desconoce qué plataforma querrá asumir la continuidad de esta refrescante comedia de detectives, pero teniendo en cuenta que Johnson estrena dentro de poco Puñales por la espalda: De entre los muertos en Netflix, no se nos ocurre mejor excusa para prolongar esta fructífera asociación que el relanzamiento de la ficción de la mano de una gigante como la «gran N roja».

Poker Face fue una de las series más exitosas de Peacock según los análisis de Nielsen. Debutó entre los 5 primeros puestos de la lista de serie originales más vistas en 2024, acumulando 547 millones de minutos de visualización. El estreno de la segunda temporada volvió a meterla dentro del Top 5, pero con algo menos de repercusión: 497 millones de minutos. Reducción que en los estrictos estándares de continuidad de los contenidos online supone un riesgo que dichas marcas de entretenimiento no parecen dispuestas a asumir.