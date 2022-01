Nada como un fin de semana para disfrutar de un maratón de películas o series. La era de streaming debería facilitar las cosas, pero sin embargo, el aluvión de contenido termina por desbordar nuestra capacidad de elección. Así que os traemos las películas que son tendencia en HBO Max, para que “darle al play” no suponga ninguna odisea.

‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’

La reunión por el 20 aniversario de Harry Potter sigue siendo tendencia en HBO Max, aunque hayan pasado ya tres semanas desde su estreno. La nostalgia vende mucho y el pelotazo que pegaron desde WarnerMedia juntando al elenco de Friends parece haber tenido un efecto incluso mayor entre los Potterheads. Una oportunidad perfecta para conocer la visión de estos actores ya adultos sobre cómo fue vivir una de las franquicias más relevantes del cine moderno.

‘El club de los jóvenes billonarios’

Fue una de las últimas películas en las que apareció Kevin Spacey antes de ser cancelado en la industria. Este drama biográfico sigue la historia de Joe Hunt (Ansel Elgort) y Dean Karney (Taron Egerton), que convencieron a sus antiguos compañeros de Harvard para crear un fondo de inversiones el Club de los chicos Billonarios que les catapultaría a la escala más alta de la sociedad norteamericana.

‘Siempre Alice’

Cuando Alice Howlan, una exitosa profesora de psicología cognitiva en Harvard es diagnosticada con un Alzheimer temprano, su idílica vida se verá fracturada. La historia nos muestra como este tipo de enfermedades pueden cambiar tu relación con familiares y amigos más cercanos.

‘The rider’

Es una de las primeras películas dirigidas por Cholé Zhao. Antes de entrar a Marvel con Los Eternos y de ganar el Oscar por Nomadland, la cineasta china nos presentó este western de un talentoso Cowboy de rodeo que no puede volver a montar debido a una aparatosa lesión. No obstante, ello no le impedirá buscar una nueva identidad y labrarse un futuro por los estados de américa para seguir practicando su pasión.

‘La promesa’

Este desconocido melodrama del 2016 reunió en pantalla a dos auténticas estrellas del Hollywood actual; Oscar Isaac y Christian Bale. Su historia cuenta un triángulo amoroso durante la caída del Imperio Otomano en los años 20. Michael (Oscar Isaac) y Chris (Christian Bale) se enamoran de la misma mujer mientras la ciudad en la que se encuentran se derrumba.