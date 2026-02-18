La película que lleva años en Netflix y no pasa de moda: es de José Coronado y todo el mundo habla de ella

El streaming permite vivir una segunda vida a todos aquellos largometrajes que hace mucho que vivieron su paso por los cines. Por eso, no extraña ver cómo una película de Netflix estrenada hace más de una década y con José Coronado como protagonista, revive hoy en la plataforma por delante de las principales novedades de la compañía. El título en cuestión no es otro que Fuego, un thriller sobre ETA que tiene como protagonista a una víctima de la banda terrorista que quiere tomarse la justicia por su mano.

Estrenada en 2014, la cinta coincidió en un momento donde Coronado también brillaba en la pequeña pantalla gracias a la serie de El príncipe. Dos años antes, el madrileño había ganado su primer Goya por No habrá paz para los malvados (2012) y aquí prolongó esa faceta oscura de personaje de grises, siempre al borde de la ley. Fuego está dirigida por Luis Marías, quien debutó en la dirección en 2002 con X. Esta es hasta el momento, su segunda y última película en una carrera que ha destacado sobre todo por el campo del guion. Marías es el responsable del libreto de varias comedias de los 90 y de la reciente miniserie de Prime Video y RTVE, La frontera.

La película de Netflix con José Coronado que sigue arrasando

La trama de Fuego nos pone en la piel de Carlos, un policía que vio cómo su vida se derrumbaba hace años por culpa de un atentado terrorista de ETA. El violento acto fue el de una bomba lapa en su coche del cual él salió ileso, pero mató a su mujer y dejó a su hija, Alba, sin piernas. El veterano agente no ha superado el odio y sigue obsesionado con la venganza iniciando un plan para acercarse a la familia del responsable, mudándose a la localidad de este con el objetivo de devolverles todo el dolor infringido. Sin embargo, todo cambia cuando Carlos conoce a la mujer y al hijo del terrorista. Descubre que ambos son en cierta forma, víctimas de todo lo sucedido.

La película de Netflix tiene en su elenco aparte de a José Coronado, a toda una ristra de intérpretes conocidos en la industria nacional. Desde Aida Folch (Los lunes al sol) a Leire Berrocal (Éxtasis). El reparto secundario se completa con Gorka Zufiaurre, Monste Mostaza, Jaime Adalid y Mikel Losada.

Fuego está disponible igualmente bajo suscripción en Movistar Plus y FlixOlé y se puede comprar o alquilar vía Prime Video.

Directa al top 10

A pesar de no ser una película original de Netflix, el tirón de José Coronado ha catapultado a Fuego a los primeros puestos en el top viral de la compañía. Adelantando a proyectos internacionales del impacto mundial de El botín o Las guerreras k-pop. Esta es actualmente, la lista del top 10 de la plataforma: