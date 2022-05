La película que se ha convertido en una de las más vistas de HBO

Nadie esperaba que Kimi, la pequeña película dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Zoë Kravitz, fuese a convertirse en una de las películas más vistas de HBO.

La película más vista de HBO

Entre otras cosas, porque últimamente la plataforma de streaming propiedad de Warner Bros no ha escatimado en grandes estrenos; El escuadrón suicida, The Batman o Matrix Resurrections son algunos de los ejemplos más recientes. No obstante, aquí está esta nueva propuesta de colaboración entre el ganador del Oscar por Traffic y HBO, una asociación que ha dejado grandes títulos. Pero ¿de qué va Kimi?

Angela Childs, una empleada de una empresa tecnológica (Kravitz) trabaja mejorando el rendimiento y la capacidad de respuesta de Kimi, un asistente de voz. Childs escucha muestras de audio de personas y los informes de error de un software en constante mejora. Sin embargo, un día descubre un sonido en el que parece que acaban de cometer un grave delito. El personaje de Kravitz no sólo tendrá que enfrentarse a los peligros de una empresa capaz de todo por escondes sus trapos sucios, sino que para sobrevivir tendrá que salir al mundo exterior mientras sufre agorafobia.

Kravitz tiene el honor de estar gracias a este papel y al de Catwoman en The Batman, ocupando el podio de películas más vistas de HBO Max. La actriz lleva años participando en grandes superproducciones y franquicias como son Mad Max: Fury Road, Animales fantásticos, X-Men: Primera generación o series como Big Little Lies y Alta fidelidad. El guion de Kimi corre a cargo de David Koepp, guionista de títulos como la primera Misión Imposible y Jurassic Park.

Por su parte Soderbergh firmó hace algunos años un acuerdo con HBO Max y Warner en el que tenía que dirigir cuatro producciones exclusivas para la plataforma. La primera fue Déjales hablar, Con Meryl Streep. Después llegó No Sudden Move y Kimi es la tercera producción exclusiva que no pasa ante por cines. Actualmente se encuentra filmando Maigic Mike’s Last Dance junto a Channing Tatum y Salma Hayek y en el horizonte, trabaja en la preproducción de una miniserie titulada Full circle.

Aparte de Kravitz, Kimi tiene en su reparto otros nombres como Erika Christensen, Emily Kuroda, Jaime Camil, India de Beaufort, Devin Ratray, Jacob Vargas, Byron Bower y Caleb Emery. El compositor Cliff Martinez, habitual en l filmografía de Nicolas Winding Refn, se encarga de crear una banda sonora en la que la tecnología, las calles desiertas y las frías macro- corporaciones conviven en un ambiente casi neurótico.