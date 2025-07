La película de Hitchcock que él mismo llamó «experimento fallido»: es de las mejores de su filmografía

Pocos directores de la actualidad podrían medirse con la filmografía de Alfred Hitchcock. El mago del suspense tiene en su haber, obras tan clave para el desarrollo del séptimo arte como Psicosis (1960) Con la muerte en los talones (1959) o Vértigo (1958). Pero su nivel como narrador audiovisual no se queda únicamente en las clásicas masterpieces que todo gran cineasta tiene en su haber. Existen historias del autor británico que aún ocupando una “segunda línea” en su herencia fílmica, desprenden una calidad y un nivel cinematográfico que superaría a cualquier realizador contemporáneo. En este escalón caen de lleno largometrajes de la impronta de Encadenados (1946), Extraños en un tren (1951) o El hombre que sabía demasiado (1956). Pero aunque podríamos ponernos a película por película el currículum fílmico de Hitchcock, hoy queremos hablar de una en particular que al principio no le gustó a la crítica y ni siquiera a él mismo. Este filme no es otro que La soga (1948). Sí, esta obra maestra entraría en muchos top sobre cintas del director. No obstante, ¿Por qué en su momento hasta Hitchcock la consideró un «experimento fallido»?

En nuestros días puede resultar muy raro que un trabajo del cineasta polarizase a la prensa especializada, pero a finales de los 40 el bueno de Alfred se ganó a bastantes detractores por su plano secuencia a modo de «trampa». La soga sigue a dos jóvenes, Brandon y Phillip (John Dall y Farley Granger, respectivamente),quienes acaban de asesinar a un hombre cuyo cuerpo esconderán en la misma habitación en la que al poco tiempo deben ofrecer una cena con varios invitados. Entre los asistentes se encuentra Rupert Cadell (James Stewart), quien inmediatamente comienza a sospechar de ambos reconstruyendo paso a paso, lo que ha podido suceder justo antes de que comenzase el encuentro festivo. Bajo el prisma del planteamiento, los diálogos de los personajes derivan en temas intelectuales y de hasta dónde puede legitimar el hombre en virtud del conocimiento. Sin embargo, lo que convierte a esta película de Hitchcock en un filme tan recordado no es su temática, sino la forma en la que el genio trazó su trabajo de cámara en una falsa única toma. Adaptando la obra de Patrick Hamilton, La soga completó su casting con Cedric Hardwick, Joan Chandler, Douglas Dick, Constance Collier y Dick Hogan.

En la época actual resulta casi muy sencillo ver cómo en ejemplos como la serie Adolescencia (2025) o en películas de la magnitud de 1917 (2019), el plano secuencia se utiliza con destreza y de forma prolongada en el tiempo. Pero esto en aquel cine otrora, con pocos ejemplos de este recurso, La soga supuso un hito que terminaría de convencer ni siquiera a su autor.

Película de Hitchcock en plano secuencia

Como mucho cinéfilo ya conoce y como hemos adelantado anteriormente, La soga está filmada de una forma donde se pretende dar la impresión de una sola toma continua, con el plano moviéndose ligeramente hacia la oscuridad de la espalda de algunos de los personajes ocultando los inevitables cortes. Aquí la idea aparte de mantener la tensión disimulando esos cortes, reside en tener a todos los personajes con el cadáver en el baúl, funcionando como la propia explicación del director sobre lo que era el suspense. Esa «bomba bajo la mesa» que nosotros como espectadores conocemos, pero los demás roles de la historia no. Entonces, ¿por qué la película fue denostada por Hitchcock a pesar de contener los elementos necesarios para generar la alarmante expectación tan propia de su cine?

Siendo un logro técnico tan relevante, resulta sorprendente que en su año La soga fuese recibida con críticas muy dispares. La mayoría de ellas coincidieron en que precisamente, su hito con el plano secuencia fue su perdición. Por ejemplo, desde el New York Times aseguraron que la película era «un ejercicio de suspense bastante flojo». Quizás Hitchcock, afectado por las reseñas, pudo pensar que no había conseguido su objetivo. Eso sí, su idea de lograr toda una historia en un plano secuencia ha sido completamente inspiradora para decenas de largometrajes posteriores y en series como The Bear. La soga allanó el camino para los largometrajes del futuro

¿Dónde está disponible?

Con menos de una hora y media duración, La soga está disponible gratis para los suscriptores de Filmin. También para quien no tenga una cuenta en la plataforma española, la película de Hitchcock se encuentra bajo alquiler o compra en Google Play, Apple TV y Prime Video.