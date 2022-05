La película española más premiada que puedes ver online a partir de hoy

El buen patrón, la gran triunfadora de los Premios Goya 2022, está disponible desde hoy mismo en la plataforma de Movistar +. Una sátira empresarial dirigida por Fernando León de Aranoa que se alzó con 6 “cabezones”, 2 premios Forqué, 3 premios Feroz y 4 Premios Platino. Aparte de ese interminable recorrido ganador por los diferentes Festivales nacionales y extranjeros, tanto el público como la crítica fueron unánimes: Aranoa ha firmado la película española más premiada y una de las obras más redondas de su filmografía.

El buen patrón cuenta la historia de Julio Blanco (Javier Bardem), un carismático empresario que tiene una fábrica de balanzas industriales en una ciudad de provincias española. Querido por sus empleados y sus amigos cercanos, Blanco espera la llegada de una comisión que decidirá si merece el premio a la excelencia empresarial. Todo debe estar en perfectas condiciones, pero justo a la llegada de la comitiva, su vida comienza a desmoronarse. Trabajando a contrarreloj, intenta resolver todos los problemas que parecen haber aparecido de golpe, traspasando los límites y generando una serie de consecuencias desastrosas.

El buen patrón fue la película española más premiada y además el largometraje seleccionado por la Academia en detrimento de Mediterráneo y Madres paralelas de Pedro Almodóvar. Con su papel, Bardem se llevó su séptimo Goya el mismo año en el que obtenía su cuarta nominación al Oscar por Being the Ricardos. No es la primera vez que la dupla director/actor funciona tan magistralmente bien en el caso de Aranoa y Bardem. En 2002 firmaron juntos Los lunes al sol y en 2017 rodaron Loving Pablo, largometraje en el que el intérprete de Mar Adentro interpretó al narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Independientemente de la hegemónica presencia de Bardem, El buen Patrón tiene un gran reparto, como bien indicaron las 4 nominaciones que tenían sus intérpretes secundarios. Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la fuente, Sonia Almarcha, Fernando Abizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Celso Bugallo y Martín Páez, entre muchos otros.

Nuestro actor más internacional está tan ocupado como siempre. Tiene pendiente el estreno de Lyle, Lyle, Crocodile y el live action de La sirenita. En el futuro más cercano, volverá a viajar al deserto de Abu Dabi para rodar Dune 2 y será el monstruo de Frankenstein de la Universal Pictures.