Es una película devastadora y brutal: la mejor interpretación de Michael Fassbender está en Prime Video

Cuando los cinéfilos piensan en Michael Fassbender, automáticamente su imaginación los transporta a su papel de joven versión de Magneto en X-Men: Primera generación o en todo caso su interpretación del teniente Archie Hicox en Malditos bastardos. Pero lo cierto es que esta estrella alemana de 48 años, ha trabajado a las órdenes de otros grandes cineastas a la altura de Ridley Scott, Terrence Malick, Derek Cianfrance, Danny Boyle, Steven Soderbergh o David Cronenberg, entre otros. Aunque sin duda, la mejor interpretación de Fassbender se encuentra en Prime Video y se dio a las órdenes de Steve McQueen. No, no nos referimos a 12 años de esclavitud, sino a la claustrofóbica y decadente Shame.

Estrenada en 2011, el segundo largometraje de McQueen como director volvió a reunir al realizador británico y a Fassbender tras Hunger, un drama carcelario al que los suscriptores de Prime Video también pueden acceder vía suscripción con Acontra Plus Amazon Chanel. No obstante, lejos del reconocimiento que sí obtuvo en otros certámenes, la 84ª edición de los Oscar donde triunfó The Artist la ignoró por completo. Shame triunfó en los Premios del Cine Europeo y consiguió la Copa Volpi al mejor actor para su protagonista en el Festival de Venecia. Pero ¿de qué trata realmente Shame y por qué es un título fundamental para los amantes del cine más intimista?

Michael Fassbender brilla en Prime Video

La sinopsis oficial de Shame es la siguiente: «Brandon (Fassbender) es un atractivo neoyorquino que no puede ni controlar ni disfrutar de su vida sexual. Adicto a los encuentros esporádicos con mujeres, un día su hermana menor se presenta en casa sin previo aviso para quedarse unas semanas en su piso».

La actuación del dos veces nominado al premio de la Academia es monumental, pero el resto del casting destaca del mismo modo, poderosamente gracias al trabajo de Carey Mulligan. La cual interpreta a la enigmática hermana del protagonista. Tras ellos, James Badge Dale, Nicole Beharie, Jake Richard Siciliano, Hannah Ware, Alex Manette, Anna Rose Hopkins y Lucy Walters complementan el casting secundario.

La actuación de Fassbender además de estar disponible en Prime Video, se encuentra igualmente dentro del catálogo de Filmin.

Silencios repletos de gritos

El ruido y la verborrea excesiva en los diálogos es un punto común en el celuloide actual. Salvo claro está, dentro de ese cine incorrecto y rebelde que no quiere funcionar como un placebo para la retina de los espectadores. Con poco más de hora y media de metraje, Shame está repleta de silencios. Pero estos, tanto en el séptimo arte como en la vida, hablan. Y en Shame su protagonista grita y se retuerce sin casi pestañear.

Con la dureza y la introspección propias de un filme independiente, el oscuro trabajo de McQueen obtuvo unos meritorios 16 millones de dólares en la taquilla, partiendo de un reducido presupuesto de 6 millones. Una producción fundamental para los apasionados de esas historias que crean perfiles psicológicos profundos con sus personajes. El impacto de Shame no se olvida y su turbio desenlace, tampoco.