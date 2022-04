Oscar Isaac será una de las principales novedades en el universo animado del hombre araña que continuará los éxitos de Spider-Man: Un nuevo universo. A pesar de que el principal atractivo de la saga que se está armando es los diferentes tipos de Spider-man que podemos encontrar en el multiverso, lo cierto es que todos mantienen ciertas características particularmente traumáticas como es perder a un ser muy querido, antes de forjarse como auténticos héroes. Otro detalle que comparten es el sentido del humor y sin embargo, ya sabemos que Spider-Man 2099, al que da vida a través de su voz Isaac.

El actor de origen guatemalteco interpreta también en el universo marvelita al Caballero luna del UCM, un personaje que ha estrenado serie en Disney Plus y que a pesar de su condición psicológica dramática, sí que mantiene un acusado registro de humor. Un contraste con la versión que interpretará en Spider-Man: Across the universo. En palabras del propio Isaac: “Ha sido muy divertido trabajar en eso con Phil Lord y Kemp Powers (productores del film). Lo que puedo decir es que lo que hace que este personaje resulte gracioso es que no tiene sentido del humor. Porque todos ellos actúan como…son como chistes ¿verdad? Todo el mundo bromea, excepto este tipo que simplemente no lo hace. Es un Spider-Man muy serio”.

Aunque en el adelanto que se mostró, Spider-Man 2099 luchaba contra el protagonista Miles Morales (Shameik Moore) es de esperar que este termine por ser un aliado más en esta gran familia arácnida del multiverso. Por otra parte Isaac no es el único que compagina su voz aquí con la participación en el UCM, ya que Hailee Steinfeld volverá a dar vida a Gwen Stacy, habiéndose estrenado como Kate Bishop y futura vengadora en la serie de Ojo de Halcón.

Spider-Man 2099

Oscar Isaac actuará como Spider-Man 2099, el personaje original de la serie de comics creada en 1992. En lo que en ese momento se iba a conocer como el futuro de Marvel, un joven científico de ascendencia mexicana e irlandesa llamado Miguel O’hara asumió el rol de Spider-Man tras obtener sus poderes en un accidente.

Con una predominante estética Cyberpunk, Spider-Man 2099 vive en una distópica Nueva York en la que las organizaciones y empresas ejercen un control absoluto sobre la población. Su traje es un homenaje al día de los muertos y posee una gran resistencia y poderes similares al hombre araña original.