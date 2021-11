Dentro de prácticamente una semana, Netflix estrenará uno de sus live action más ambiciosos hasta la fecha, Cowboy Bebop. La serie anime creada por Hajime Yatate tendrá una representación real, también en formato de serie buscando, por lo que hemos visto en los adelantos, una similitud mayor con el contenido original. Característica que no suele ser habitual en las adaptaciones del mundo del anime que hemos conocido hasta el día de hoy, como es el caso de Dragon Ball o de Death Note, dos cintas desmarcadas totalmente del argumento original. La plataforma de streaming de “la gran N” ha vuelto a ser tendencia y noticia debido al anuncio de casting para el reparto original de otra mítica serie de animación todavía en activo: One Piece.

La historia del manga y anime creado por Eiichiro Oda tiene como protagonista a Luffy y a su joven banda de piratas. El objetivo del capitán es convertirse en “El nuevo rey de los piratas” tras encontrar el famosos tesoro de Gold Royer, el legendario pirata que antes de su ejecución anuncio que escondió su fortuna en algún punto del red line, el mar donde cientos de bandas se han lanzado en una disputa por reinar los mares.

Welcome to Netflix Straw Hats! @InakiGodoy , @mackenyu1116 , @emilysteaparty , @itsbookofjacob and Taz Skylar. pic.twitter.com/sLwsJlO37P

El elegido para interpretar a Luffy ha sido el mexicano Iñaki Godoy, mientras que Emily Rudd será Nami, la navegante oficial del barco. El resto del reparto principal está compuesto por Mackenyu como Roronoa Zoro, Taz Skylar encarnando al cocinero Sanji y Jacob Romero Gibson siendo el mentiroso Usopp. A Godoy lo hemos podido ver en la reciente ¿Quién mató a Sara? De Netflix y Rudd ha formado parte de la trilogía de La calle del terror. Como siempre, el casting ha levantado las ya habituales quejas de los fans debido a los parecidos y a la reticencia por parte de los lectores y espectadores del formato, que rara vez quieren ver una versión real de su serie de animación favorita.

A special message from Eiichiro Oda to the One Piece cast. @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/BT52Taxz2V

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021