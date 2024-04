Para Olivia Colman pedir a los actores grabar sus audiciones es «una falta de respeto»

La inteligencia artificial y la subida de sueldos fueron los dos temas más comentados en la huelga de actores del 2023. Pero, entre los diversos reclamos del SAG-AFTRA, también se encontraba las quejas de estos por lo difícil que era presentar audiciones grabadas por sí mismos, sin ningún director de casting que hiciese las correcciones necesarias en tiempo real con el objetivo de que los postulantes pudiesen dar los mejor de si mismos para obtener el papel. Un disgusto compartido por varios miembros de la profesión, a raíz de haber ganado cierta popularidad durante la pandemia. La última en posicionarse contra esta técnica ha sido la ganadora del Oscar, Olivia Colman.

En una charla donde también estaba Andrew Scott, la actriz explicó por qué siente que la dependencia de la industria con el tema de las cintas de las audiciones perjudica, en última instancia, a los propios actores. Un punto de fricción entre las negociaciones del Sindicato de actores y la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión). Los partidarios de esta práctica mencionan que resulta conveniente porque saca a relucir el talento de los profesionales, siendo para ellos la evidencia de que es una metodología beneficiosa. En cambio, la protagonista de La favorita, afirmó que las audiciones autograbadas terminan de privar al grupo de recibir comentarios y formar, conexiones con las personas que ocupan el puesto de los directores de casting.

“Es muy irrespetuoso. Es básicamente una prueba de memoria ¿no? Porque te lo dan muy tarde”, comenzaba señalando Colman en la charla con la revista Interview Magazine. Después, la británica fue incluso más enérgica en acritud contra la popular estandarización de esta práctica por parte de las productoras: “Es realmente grosero. Puedo ver que es más fácil para ellos no tener que hacer las cosas en persona, pero no habría llegado a donde estoy si hubiera tenido que grabar mis propias cintas, porque solía ir a audiciones sabiendo que no lo hacían. No me quieren, pero fue muy divertido ganárselos”. Después, el actor de Ripley narro su propia experiencia con el sistema cuando tenía que hacer pruebas para USA, estando en Reino Unido. “Solía ir a la oficina de correos de Denmark Street y comprarme una bolsa con cremallera o lo que fuera, meter mi cinta de vídeo y enviarla a Estados Unidos por alguna maldita cosa que nunca iba a recibir. Es horrible y después, no obtendrías una respuesta”, terminaba de decir Scott.

Olivia Colman: Sin pelos en la lengua

Olivia Colman siempre se ha posicionado como una intérprete que no tiene miedo a decir lo que piensa. Hace algunas semanas, volvió a abrir el debate sobre la desigualdad salarial entre actores y actrices, señalando que si fuese un hombre tendría bastante más dinero. “Soy muy consciente de que si fuera Oliver Colman, ganaría muchísimo más de lo que gano”, le contaba al programa de la CNN, “The Amanpour Hour”. Una desigualdad que seguirá siendo un tema crucial de discusión dentro de la industria por ejemplos como el de Joker: Folie à Deus, donde Lady Gaga ganará 10 millones de dólares menos que su compañero de reparto, Joaquin Phoenix.

A Colman, tampoco le tiembla la voz al hablar de Marvel y encontré de lo que dicen la mayoría de los directores y compañeros de profesión, es una auténtica fan de lo que ha creado Kevin Feige: “Creo que hay un lugar en el mundo para todos los géneros y cosas, y estuve muy emocionada de estar en una serie de Marvel. Entiendo la batalla del cine (…) pero no hay razón para mentir al respecto, cuando sale una película de Marvel, me encanta”. La actriz apareció en la serie Invasion secreta, interpretando a Sonya Falsworth, un personaje nuevo creado para la ficción que funciona como contraparte del espionaje frente a Nick Furia. Su personaje en La casa de las ideas llegó el mismo año que Wonka, el mayor éxito comercial de su carrera que consiguió recaudar 632 millones de dólares en todo el mundo.

Sus próximos proyectos

Entre sus proyectos más destacados en el futuro, encontramos la tercera película de la franquicia británica Paddington, la cual estará contextualizada como una película de aventuras situada en Peru y donde compartirá elenco con Rachel Zegler, Emily Mortimer y el español Antonio Banderas. Lo inmediatamente después que debería llegar a finales de este año es El remake de La guerra de los Rose, donde coprotagonizará una historia que ha escrito el guionista habitual de Yorgos Lanthimos, Tony McNamara.