Es oficial: ésta es la mejor película del siglo XXI y estas son las plataformas para verla desde España

En el mundo del celuloide existen grandes debates inagotables y uno de estos es el de descubrir cuál es la mejor película de la historia del séptimo arte. Entre las diferentes opciones y aún teniendo en cuenta la subjetividad inherente a la disciplina, existen algunos nombres que se repiten. Como no podía ser de otra forma, cintas de la talla de El padrino, Tiburón, Pulp Fiction, El apartamento o Vértigo aparecen recurrentemente en cualquier conversación en torno a la elección de dicho honor. Pero también, algunos títulos modernos suelen salir a la palestra. Sobre todo, cuando se analizan las propuestas audiovisuales estrenadas en el presente siglo XXI. Esto es lo que ha sucedido recientemente con una encuesta en la que se ha contado con la participación de más de medio millar de cineastas a los que se les ha pedido elaborar un top 10 con los mejores filmes estrenados a partir del año 2000. El resultado no ha dejado indiferente a nadie y ha tenido a una clara ganadora: Parásitos.

El cine coreano ya había demostrado años atrás ser un territorio muy a tener en cuenta por parte de la industria y la meca del cine. Historias como Mother u Old Boy impactaron a medio mundo, aunque la que de verdad dio la campanada internacional fue Parásitos. Un thriller en clave de drama social que logró llevarse cuatro estatuillas doradas en la 92º edición de los Oscar, incluyendo las categorías de mejor dirección para Bong Joon-ho y por supuesto, el galardón principal de mejor película. Venciendo de este modo a rivales norteamericanas del nivel de Érase una vez en Hollywood, Joker o El irlandés. Además, Joon-ho y Han Jin-won consiguieron obtener la consideración al mejor guion y destacar en la sección internacional frente a contrincantes como la española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. Precisamente, el cineasta manchego formaba parte de esa selección de narradores audiovisuales que junto a estrellas del reconocimiento de Julianne Moore o Chiwetel Ejiofor, escogieron a la mejor película del siglo XXI.

La mejor película del siglo XXI

El hito de Parásitos es todavía mayor si tenemos en cuenta que hacía más de medio siglo que un largometraje no ganaba en el mismo circuito de premios una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y el máximo triunfo en los Oscar. Condición lograda por primera vez en 1946 gracias a Días sin huella de Billy Wilder y Marty de Delbert Mann en 1955. En la pasada edición de la alfombra roja, Anora se unió a la prestigiosa lista.

Así, Barry Jenkins, John Turturro o Sofia Coppola fueron algunos de los nombres que votaron en la encuesta realizada por The New York Times. La lista con el top 20 de las mejores películas apuntadas por el medio (con un total de 100) es la siguiente:

Parásitos Mulholland Drive Pozos de ambición Deseando amar Moonlight No es país para viejos Olvídate de mí Déjame salir El viaje de Chihiro La red social Mad Max: Furia en la carretera La zona de interés Hijos de los hombres Malditos bastardos Ciudad de Dios Tigre y dragón Brokeback Mountain Y tu mamá también Zodiac El lobo de Wall Street

¿De qué trata ‘Parásitos’?

La sinopsis oficial de Parásitos es la siguiente: «Gi Taek y su familia están sin trabajo y al borde de una existencia precaria. Pero un día, el hijo mayor comienza a dar clases particulares en casa de Park, miembro de una familia acaudalada con la que comparten intereses comunes a pesar de vivir en mundos completamente distintos. La relación de ambos núcleos de personas despertara una serie de resultados imprevisibles».

El reparto está conformado por Song Kang-ho, lee Sun-Kyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik, Park So Dam y Park Seo-joon, entre otros. El conjunto de cineastas no son los únicos en valorar positivamente el trabajo de Joon-ho. En Filmaffinity aparece como la mejor película coreana de todos los tiempos, con un 7,9/10 de nota media, mientras que en Rotten Tomatoes mantiene a día de hoy un 99% de reseñas positivas.

¿Dónde está disponible?

Por suerte para el público, Parásitos está presente en una gran número de plataformas de streaming. Entre ellas, la encontramos en Prime Video, HBO Max, Filmin y Movistar Plus. No obstante, si no se dispone de ninguna de estas suscripciones, la recién nombrada como mejor película del siglo XXI puede verse vía alquiler o compra en Google Play, Apple TV +, Rakuten TV y Amazon.