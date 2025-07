Es una de las mejores películas del 2025 y ya está en el streaming: vampiros, terror y muy buena música

El año cinéfilo nos ha dejado ya algunas sorpresas en las salas de cine. Aunque no nos vamos a engañar, la mayoría de los estrenos han sido decepcionantes e incluso, las cintas más taquilleras no han tenido ni mucho menos, el aplauso general de la crítica. Ahí está el live action de Lilo & Stitch o Una película de Minecraft, ambas habiendo sobrepasado casi los 1.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Pero, no todas las novedades cinéfilas van a responder a licencias creativas o franquicias y como toda norma, la cartelera anual también ha tenido su gran excepción. Hablamos cómo no de una de las mejores películas de lo que llevamos de este 2025. Una que desde hoy está disponible en el catálogo de HBO Max: Los pecadores.

No esperábamos demasiado de ella, pues es sumamente difícil ver cómo un cineasta remonta el vuelo tras el paso por un mundo audiovisual de una propiedad intelectual tan mastodóntica como es el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Pero Ryan Coogler, antes de impulsarse en el mainstream comercial de las cintas de superhéroes, ya había explotado como autor en un filme tan estimulante como Fruitvale Station (2013). Tras ello, los grandes sellos y las IP llamaron a su puerta, fruto de su buena asociación y amistad con el actor Michael B. Jordan. Así y tras una entrega de Creed (2015) y dos sobre Wakanda en el papel de director y como guionista firmando la inane Space Jam: Nuevas leyendas (2021), Coogler se fue alejando un poco de las historias que quería contar hasta la proyección hace unos meses de este thriller vampírico con un apasionado gusto melómano y con un claro mensaje racial.

Los pecadores no sólo es una de las mejores películas de lo que llevamos de 2025, sino que además ha demostrado cómo los nuevos planteamientos narrativos pueden resultar igual de estimulantes para la audiencia que las garantías de reclamo de cualquier saga. y Así, partiendo de un presupuesto de 90 millones de dólares, el proyecto de Warner Bros logró recaudar unos 364 millones en todo el mundo. Ahora, su llegada a HBO augura del mismo modo un nivel de visualizaciones de récord dentro del servicio de streaming de la major.

A pesar de este resurgir en el campo del guion original, se espera que Coogler regrese para rodar Black Panther 3 y un reboot de la serie Expediente X.

¿De qué trata ‘Los pecadores’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Dos hermanos gemelos regresan a la tierra de su infancia con un pasado delictivo a sus espaldas. Su objetivo no es otro que el de montar un gran bar para los suyos. Sin embargo, allí el mal más siniestro aguarda dispuesto a arruinar sus planes».

Aparte de tener a B. Jordan por partida doble, Los pecadores cuenta con un elenco repleto de caras conocidas. Ahí están las estrellas de Marvel, Hailee Steinfeld (Ojo de Halcón) y Wunmi Mosaku (Deadpool y Lobezno) o intérpretes tan míticos como Delroy Lindo (60 segundos) y Jack O’Connell (Invencible). El reparto se completa con Jayme Lawson (The Batman), Omar Benson Miller (8 millas), Lola Kirke (Perdida), Peter Dreimanis y un fantástico debutante como Miles Caton.

Una de las mejores películas de 2025

Más allá de la repercusión económica y de la validación de los espectadores, Los pecadores es con diferencia una de las mejores películas de 2025. Tanto es así que su valoración en la web de Rotten Tomatoes alcanza el 97% de reseñas positivas. Una puntuación destacada, teniendo en cuenta que por ejemplo Anora (2024), la última ganadora del Oscar, mantiene un 93% de dichas críticas.

Pero ¿qué es lo que hace tan especial al filme sobrenatural de vampiros que nos ha regalado Coogler? Pues en realidad, Los pecadores destaca por su cuidado estilo de imagen rodado en 70mm Panavision, dentro del formato IMAX, creando unos encuadres y composiciones apabullantes y espectaculares. En lo narrativo, el cineasta sigue poniendo de manifiesto lo racial, esta vez bajo el marco del terror de la serie B y con una profunda conexión con la música, tan arraigada siempre a la cultura negra. Melomanía como liberación para los marginados, mezclando decisiones sorprendentes propias del cine de autor como del blaxplotation. En definitiva, un bufé libre para los amantes del género donde su irregularidad es del mismo modo una virtud que nunca llega a desangrarse.