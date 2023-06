Nuevo tráiler de ‘Heart of Stone’: Gal Gadot es la espía del verano de Netflix

Netflix acaba de publicar el nuevo tráiler Heart of Stone, la nueva película con la que el servicio de streaming quiere batir todos los récords este verano. Protagonizada por Gal Gadot, este thriller de espionaje ha mostrado su primer adelanto en último evento mundial TUDUM que se ha celebrado en Brasil.

El tráiler se enfoca en Rachel Stone (Gadot), quien tiene serias dificultades para vivir inmersa en una vida llena de secretos. Y es que más allá de ser una agente del MI-6, Stone tiene la presión adicional de pertenecer a una organización que mantiene en secreto incluso a sus propios agentes secretos. Sus dos mundos están a punto de chocar y con ello, probablemente su vida se convierta en un auténtico caos. El material promocional de Heart of Stone también muestra una buena cantidad de escenas de acción; paracaidismo, acrobacias en motos de nieve, persecuciones de autos en calles europeas y escapadas en motocicleta por la nieve. Por lo que parece, la espía de Gadot está dispuesta a bajar a los infiernos y regresar con tal de mantener sus identidades en secreto, y garantizar así su forma de vida.

¿Una nueva franquicia para Netflix?

Todo dependerá de su repercusión en la plataforma, pero la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Radolph ha encontrado un filón atractivo en el género de la acción. Una tipología de películas que desea que terminen siendo franquicias realmente potentes. Recordemos que uno de los principales hándicaps de Netflix respecto a rivales como Disney + o HBO Max es que esta no posee las poderosas IP que sí que manejan sus principales competidoras, como es el caso de Star Wars, Harry Potter, Alien o el UCM.

No es de extrañar entonces que Heart of Stone pueda intentar ser una especie de Misión Imposible o 007 del servicio de streaming. Recordemos que la empresa californiana tiene previsto el estreno de dos largometrajes más de Alerta Roja, continuar la historia de El agente invisible y quizás, profundizar todavía más en Tyler Rake, la cual estrenó su segunda parte el pasado viernes.

La película está dirigida por Tom Harper, director británico que comenzó su carrera dirigiendo capítulos de series como Misfits, This Is England ’86 y Peaky Blinders. Sus dos últimos largometrajes, Wild Rose y The Aeronauts, han sido filmes bastante sólidos tanto para la crítica como para el público. Heart of Stone llegará a Netflix el próximo 11 de agosto.