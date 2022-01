Después de más de un año, el director de cine Joss Whedon ha roto su silencio sobre todas las acusaciones vertidas hacia su figura, después del conflictivo rodaje de La liga de la justicia. Whedon sustituía a Zack Snyder, después de que este tuviese que abandonar la producción debido al fallecimiento de su hija. Ha sido en una entrevista para la revista New York, en la que el realizador ha contestado a las acusaciones tanto del actor Ray Fisher, como las de Gal Gadot, actriz israelí que encarnaba a Wonder Woman.

Primero contestó a la protagonista de Alerta Roja, quien aseguró que Whedon la había amenazado con arruinar su carrera: “Yo no amenazo a la gente. ¿Quién hace eso? El inglés no es su primer idioma y tiendo a ser molestamente enrevesado en mi forma de hablar”. El director señaló que él le dijo a Gadot que “tendría que atar su cuerpo a una vía del tren” antes de que él cortara una escena que ella quería eliminar, pero que ella malinterpretó con que la amenazaba con atarla a una vía.

Por otro lado, el encargado de llevar la primera entrega de los Vengadores al cine no fue tan indulgente con sus palabras hacia Ray Fisher, el intérprete que hizo de Cyborg señaló que el realizador había aclarado el color de su piel porque no le gustaba le tono que tenía. Al New York, Whedon le dijo que iluminó toda la película, incluidas las caras de todos los actores y que habló con Fisher de los cambios sobre su personaje.

Joss Whedon redujo significativamente el tiempo en pantalla del personaje de Cyborg, porque no tenía sentido su trama. De Fisher dijo que sus acusaciones e intenciones tenían mala fe. “Estamos hablando de una fuerza malévola. Estamos hablando de un mal actor en ambos sentidos”. No son las únicas acusaciones que le han llovido al neoyorquino, ya que de su pasado en la serie de Buffy cazavampiros, algunos actores corroboraron su tiránica y despreciativa actitud en múltiple ocasiones.