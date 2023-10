Nuevo tráiler del musical de ‘El color púrpura’

La compañía Warner Bros. Discovery ha lanzado el segundo adelanto de El color púrpura. La versión musical del filme de Steven Spielberg que triunfó hace algunos años en Broadway. Este remake melódico estará dirigido por Blitz Bazawule y se centrará, del mismo modo que la original en dos hermanas legras que luchan por el centrarse, después de haber sido separadas en su juventud. Un clásico atemporal que está a punto de presentarse a toda una nueva generación de espectadores.

Las versiones mayores de estas dos protagonistas estarán interpretadas por Celie Harris-Johnson y Nettie Harris, como se puede apreciar en el tráiler. El adelanto sigue principalmente la historia de la mayoría de edad de Cleo, después de que su dominante marido (Colman Domingo), a quien ella no ama, le arrebata a su hermana. El proyecto producido por Spielberg y por Oprah Winfrey incluirá la música en el centro de su narrativa, preparando el escenarios para que sus personajes expresen sus conflictos internos a través de la musica.

A bold new take on the beloved classic. #TheColorPurple only in theaters December 25. pic.twitter.com/YZnC11xiNW — The Color Purple (@TheColorPurple) May 22, 2023

Debido a que la historia de las hermanas Harris se explorará desde su juventud, una de las estrellas más relevantes de este 2023, será vista bajo otra perspectiva, como otra versión de Nettie. Hablamos de Halle Bailey, la Ariel del polémico live action de La Sirenita. Allí, ya demostró su talento musical y ahora en El color púrpura volverá a deleitarnos con su increíble voz.

‘El color púrpura’: 11 nominaciones que se quedaron en nada

En 1985, Spielberg la versión más conocida por todos de la novela homónima de Alice Walker, con Whoopi Goldberg interpretando a Celie y Akosua Busia dando vida a Nettie. La cinta obtuvo once nominaciones a los Oscar, pero no logró ganar en ninguna categoría, aunque quizás con esta dosis de nuevos talentos, la producción por fin pueda conseguir alguna de las estatuillas que no pudo llevarse a casa su antecesora.

Supone el segundo largometraje de la carrera de Bazawule, después de debutar en 2018 con The Burial Of Kojo y de filmar algunos capítulos de la serie Cheris the Day, creada por Ava DuVernay. El reparto de El color púrpura se completa con Corey Hawkins, H.E.R. y Fantasia Barrino. Marcus Gardley y Marsha Norman han adaptado el material de Walker.

Llegará a los cines españoles el próximo 19 de enero de 2024.