Nuevo adelanto de ‘Hoppers’: Pixar quiere recuperar el trono del cine de animación

El último lustro creativo de Pixar supone el reflejo perfecto del mal endémico que impera en el Hollywood actual: la incapacidad de generar nuevas historias que conquisten a la audiencia. Porque la última vez que encontramos un guion original que rozase la excelencia por parte del estudio fue en el 2020, con el estreno de Soul. Un arriesgado drama metafísico que se llevó el Oscar a la mejor canción y al mejor largometraje de animación. A partir de aquí, la marca del flexo fue depauperando la esencia y calidad con la que había conquistado al público y a la crítica, durante casi cuarto de siglo. Onward (Dan Scanlon, 2020), Luca (Enrico Casarosa, 2021), Red (Domee Shi, 2022), Elemental (Peter Sohn, 2023) y por último, Elio. Las intentonas de generar nuevas propiedades intelectuales estimulantes por parte de la major han fracasado estrepitosamente. Aunque ahora, el reciente adelanto de Hoppers vuelve a ofrecer algo de esperanza en los despachos de Disney. ¿Podrá conquistar a los espectadores esta aventura familiar que combina la ciencia ficción con un gran amor hacia la naturaleza?

El nuevo teaser (tráiler breve) de Hoppers nos presenta la mecánica que seguirá la historia, donde una joven un tanto caótica llamada Mabel terminará transfiriendo su mente a un castor artificial. El objetivo es el de infiltrarse en el reino animal bajo un pretexto puramente científico, sin embargo cuando conoce al Rey Jorge, la investigación adquiere un cariz de revolución contra los planes de un promotor inmobiliario. La protagonista estará en medio del enfrentamiento, apoyando a los animales del bosque y al mismo tiempo, intentando que estos no metan a todos los humanos en el mismo saco.

El guionista Daniel Chong asume las labores de dirección, tras una carrera marcada por la creación de la serie de Cartoon Network, Somos osos (2015). Chong firma el libreto original junto a Jesse Andrews, guionista de Luca (Enrico Casarosa, 2021) y de la fantástica, Yo, él y Raquel (Alfonso Gomez-Rejon, 2015).

‘Hoppers’: recuperar al público perdido

Pixar y la casa del ratón tienen grandes esperanzas puestas en Hoppers. Un largometraje que parece diseñado para recuperar a ese público perdido que no ha entrado demasiado en los a menudo poco trabajados nuevos universos creados por la compañía.

New teaser for Pixar’s next film ‘HOPPERS’ The film follows a girl who transfers her mind into a robotic beaver to help the animals fight the local mayor’s construction plans In theaters on March 6 pic.twitter.com/yYTR9wZ8fQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 13, 2026

Con cierta moderación, el positivismo en torno a la producción recae en lo bien que han funcionado otras apuestas animales recientes como Robot salvaje (Chris Sanders, Robot salvaje) o Zootrópolis 2 (Jared Bush y Byron Howard, 2025). Temática cuyo desarrollo, implicará algo de crítica social sobre el impacto humano en la naturaleza, combinando de forma equilibrada las dosis de aventura, comedia y alguna que otra lagrimita por el camino. El planteamiento no destila, ni mucho menos, una originalidad despampanante. Pero su energía, descrita por la propia Pixar como «una mezcla entre Avatar y Misión Imposible», ha suscitado la curiosidad tanto de la prensa como de los fanáticos del estudio.

En la versión original, el reparto de voces cuenta con las interpretaciones de Bobby Moynihan, Piper Cruda y estrellas como Jon Hamm y Meryl Streep.

¿Cuándo se estrena?

Hoppers llegará a España el próximo 6 de marzo, compitiendo directamente con ¡La novia! de Christian Bale y el elogiado drama británico, Pillion.

La estrategia de Pixar seguirá siendo la de explotar sus franquicias más exitosas. En 2027 estrenará Los Increíbles 3 y en 2029, seremos testigos de la secuela de Coco. Entre medias, Gatto representará otra nueva y ambiciosa propiedad intelectual que aterrizará en las salas en 2027.