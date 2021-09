La competencia en el mundo del streaming cada día es mayor. Las plataformas de vídeo bajo demanda saben que la mayoría de potenciales clientes no pueden tener un gasto tan grande como para estar suscritos a todas las opciones de contenido existente y por tanto, deben luchar por ser una de las elegidas. Por un lado, Netflix no hace más que fichar a grandes directores y actores de cine, acumulando contenido que llegue a la mayoría de Festivales de premios relevantes, mientras que otros como Amazon realizan compras notorias como la de la Metro Goldwyn Mayer que engrosan en gran medida un catálogo espectacular. Por su parte, Apple TV no iba a ser menos, ya que la plataforma de contenidos de la manzana mantiene en su calendario estrenos tan sonados como La tragedia de Macbeth o Finch, la película de ciencia ficción de Tom Hanks. Ahora, hemos podido ver las nuevas imágenes de Swan Song, otra propuesta de ciencia ficción que reúne a Mahershala Ali, Naomie Harris y Glenn Close.

Swan Song se estrenará de forma simultánea en cines y en la plataforma de Apple TV, decisión que los canales de streaming toman para poder competir en los principales Festivales de Premios, que exigen al menos un número determinado de salas en las que la producción se haya estrenado. Una decisión que solo parece generar controversia al producirse en el sentido contrario, cuando esa aparente exclusividad del cine se ha apoyado en el vídeo bajo demanda, asegurando un menor riesgo, debido a las olas recientes de contagios del coronavirus.

Ambientada en un futuro cercano, Swan Song tiene como protagonista a Mahershala Ali, un hombre de familia al que han diagnosticado una enfermedad terminal. Su médico (Glenn Close) le ofrecen un tratamiento alternativo para proteger a los suyos del dolor: Remplazarse con un clon que lo sustituya. Cameron, el personaje de Ali deberá decidir si es justo alterar de esa forma el destino de la familia, aunque la decisión en si misma pueda hacer más feliz a sus seres queridos.

Swan Song se une a Finch, La tragedia de Macbeth y Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese como una de las películas más potentes de Apple TV. La cinta estará disponible en la plataforma desde el 17 de diciembre y en cines en Estados Unidos.