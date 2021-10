Los Eternos es la siguiente superproducción heroica de Marvel en aterrizar a la cartelera, después de la sorprendente Shang-Chi y antes de la esperadísima Spider-man: Sin camino a casa. Al igual que ha sucedido con su antecesora del héroe oriental, se estrenará de forma exclusiva en los cines el próximo 5 de noviembre, dada la buena y demostrada respuesta en taquilla de otras cintas de elevado presupuesto como Dune, Venom: Habrá matanza o Sin tiempo para morir.

Los Eternos tendrá su estreno en exclusiva, debido al descalabro comercial que supuso la simultaneidad de Viuda negra con Disney Plus. Como se ha visto con la película en solitario de la espía vengadora y con El escuadrón suicida de James Gunn, poder ver desde el mismo día una producción en cines y en streaming lleva a que estas sean altamente pirateadas, con las correspondientes pérdidas en ambos sistemas de exhibición. Es por eso que tanto su directora, la ganadora del Oscar Chloé Zhao como el productor Kevin Feige prefieren un estreno en exclusiva en los cines. “Creo que un teatro sería mi preferencia y la preferencia de Chloé (Zhao). Veremos a dónde vamos con eso” aseguraba Feige en una entrevista para Variety.

“When you love something, you fight for it.” Experience Marvel Studios’ #Eternals only in theaters November 5. pic.twitter.com/RtEJSL8EWI

