La nueva promoción de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’ te invita a unirte a la Academia

Cualquiera lo diría, pero ha pasado ya una década desde que la última entrega de Los juegos del hambre llegó a los cines. No obstante, esto no quiere decir que tanto la escritora Suzanne Collins como la productora Lionsgate hayan terminado con el distópico mundo de Panem. Y claro, como toda buena franquicia, cuando todavía no se puede seguir narrativamente hacia adelante, lo primero que se suele hacer es comenzar a desarrollar precuelas. Por ello, Balada de pájaros cantores y serpientes está a punto de llegar a los cines y consecuentemente, el mecanismo de promoción ya ha comenzado con un video de los nuevos personajes, invitando a los fans a recibir las alertas con las novedades más llamativas del filme.

Este nuevo material es una especie de vídeo de orientación para los nuevos miembros de la Academia, invitando a estos a familiarizarse con los jugadores clave dentro de la institución. Podemos ver a Casca Highbottom interpretada por la estrella de Juego de Tronos, Peter Dinklage. Un líder que representa al Decano de la Academia y que es una de las mentes detrás de la creación de Los Juegos del Hambre. Después, podemos ver también a la actriz Viola Davis, encarnando a la Dra. Volumnia Gaul, creadora principal de los décimos Juegos del Hambre y antagonista titular de esta historia.

Inmediatamente después, aparecen en este teaser tanto Sejanus Plinth (Josh Andrés Rivera) como Coriolanus Snow (Tom Blyth), quienes dan la bienvenida a la orientación de la institución. El personaje interpretado por Blyth es la versión más joven del despiadado presidente de Panem que vimos en la trilogía original, al que dio vida Donald Sutherland.

Esta primera precuela se sitúa cronológicamente unos 65 años antes de la aparición de la protagonista Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence). Snow tiene aquí 18 años y su cometido no es otro que el de restaurar el apellido de su familia. Para ello, debe ser el mentor de la tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Una relación que terminará haciendo mella en el protagonista.

Balada de pájaros cantores y serpientes volverá a estar dirigida por Francis Lawrence, cineasta tras la trilogía original de películas. Está programada para llegar a las salas de cine el próximo 17 de noviembre de 2023.