La nueva película de Zendaya causa sensación en las primeras reacciones: «Es increíblemente sexy»

Después de conquistar la taquilla mundial con Dune: Parte Dos, Zendaya está más que preparada para seguir causando sensación allá donde pisa. Desde la alfombra roja hasta el patio de butacas, la actriz es una de las grandes figuras interpretativas de esa nueva generación de jóvenes talentos, conformada por Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Tom Holland o Sydney Sweeney. Por eso, a pesar de el parón que va a sufrir Euphoria, los fans de la ganadora del Emmy podrán disfrutar de su presencia en Rivales. Una cinta donde comparte reparto con Josh O’Connor y Mike Faist en un triangulo amoroso dentro del mundo del tenis, en un filme que ya ha recibido unas primeras y entusiastas reacciones que alaban el trabajo de su reparto y la labor tras las cámaras de Luca Guadagnino.

La huelga de actores impidió que sus principales estrellas promocionase el título y, así Rivales, ha terminado llegando a finales de abril de este 2024. Cuando en realidad, deberíamos haber podido verla en septiembre del año pasado. Una problemática extendida a varios estrenos de Hollywood, pero que por fin, ya ha tenido sus primeros visionados. El resultado son unas impresiones magníficas que algunos, destacan como la mejor película de su director. Guadagnino es uno de los cineastas europeos de moda y eso, es algo que se puede demostrar por la gran cantidad de estrellas que quieren ponerse a sus órdenes.

La nueva película de Zendaya es «sexy»

Uno de los primeros críticos en pronunciarse ha sido Erik Anderson, fundador de AwardWatch, quien elogia el trabajo de Zendaya y la sensualidad de la entrega de MGM: “Rivales de Luca Guadagnino está increíblemente picante. Zendaya es una estrella con E mayúscula. Edición ritmo espectacular, una partitura de sintetizador de Trent Reznor y Ross. Estaré pensando en Mike Faist y Josh O’Connor, empapados de sudor, gimiendo y gruñendo mientras se golpean las pelotas para siempre”.

Luca Guadagnino’s CHALLENGERS is incredibly hot. Zendaya is a capital S Star. Killer editing/pacing, an A+ synth score from Reznor and Ross. I’ll be thinking about sweat-drenched Mike Faist and Josh O’Connor moaning and grunting while slapping each their balls around forever. pic.twitter.com/ZjOJzM2P6D — Erik Anderson (@awards_watch) April 1, 2024

Por otro lado, Trace Sauveur la destacó como la mejor cinta de la carrera de Zendaya: “Rivales es un verdadero drama de personajes eléctricos. Las mejores actuaciones de Zendaya y Faust & O’Connor tampoco se quedan atrás. La pulsaste partitura electrónica de Reznor/Ross palpita sobre escenas de diálogo como si fueran secuencia de acción. Una película realmente llena de vida. Jamie Arena se sumó a la potente banda sonora y al erotismo de los tres personajes: “Es un arma de personajes jugoso y sexy. Azendaya, Faşist y O’Connor ofrecen un partido emocionante dentro y fuera de la cancha, complementado con una música electrónica y golpe de pelota de tenis por un tiempo”. Por último, Lauren Veneziani la calificó como “la obra maestra de Luca Guadagnino”.

Trent Reznor y Atticus Ross, los músicos elogiados, ya se llevaron dos premios Oscar. Uno por la banda sonora de La Red Social y otro por la misma categoría en la cinta de Pixar, Soul. El pasado 2023 fueron los responsables de la banda sonora de Ninja Turtles: Caos mutante y El asesino, de David Fincher.

Luca Guadagnino’s CHALLENGERS is a juicy and sexy character drama. Zendaya, Faist, and O’Connor deliver a thrilling match on and off the court, complimented by a heart-pulsing electronic score that rocks. I’ll be thinking about every grunt and tennis ball hit for a while. pic.twitter.com/5inypGu1NH — JAMIE ARENA (@jamiekarena) April 3, 2024

¿De qué trata ‘Rivales’?

La sinopsis oficial de Rivales es la siguiente: “Ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, en el que la jugadora convertida en entrenadora Tashi (Zendaya) ha transformado a su marido Art (Faist) en un campeón de Grand Slam. Tras una racha de derrotas, Tashi lo inscribe en un evento “Challenger” (el nivel más bajo de los torneos profesionales, donde debe enfrentarse a Patrick (O’Connor), el antiguo novio de Tashi y su antiguo mejor amigo”.

Guadagnino es un cineasta experto en sacar grandes interpretaciones a los talentos emergentes. En 2017 consiguió que Timothée Chalamet recibiese su primera y de momento, única nominación al Oscar por Call me by your name. También en We Are Who We Are, su serie para HBO, destacaron en su papel Jack Dylan Grazer y Jordan Kristine Seamon. En 2022, gracias a Hasta los huesos: Bones and All conocimos a Taylor Russell y ahora con Rivales, parece que ha conseguido conectar con su trío de protagonistas. A Josh O’ Connor lo conocimos en The Crown y a Mike Faist en West Side Story. Por delante, este 2024 el director italiano también estrenará la serie Brideshead Revisited y la película Queer. Esta última protagonizada por Daniel Craig.

Las primera impresiones llegan justo cuando Guadagnino termina de rodar Separe Rooms, un drama queer en el que vuelve a dirigir a O’Connor y anuncia un nuevo thriller llamado After the hunt, con Julia Roberts. Rivales llegará a los cines el próximo 26 de abril de 2024.