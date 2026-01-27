La nueva película de Sam Raimi conquista a la crítica: «Absolutamente repugnante y completamente brillante»

Han pasado 16 años desde el estreno de Arrástrame al infierno, pero ahora Sam Raimi por fin vuelve al terror con Send Help (Enviad ayuda). El cineasta vuelve al género que definió su estilo a través de un guion original escrito a dos manos entre Damian Shannon y Mark Swift (Viernes 13) y con su estreno a la vuelta de la esquina, la opinión de la crítica especializada no se ha hecho esperar: es la película mejor valorada del director desde Spider-Man 2 (2004).

Raimi se convirtió en un director de culto desde el mismo momento en el que estrenó Posesión infernal en 1981. Tras ello, revisionó su propia historia seis años después con Terroríficamente muertos y filmó esa obra pionera para el cine de superhéroes que es Darkman (1990). El realizador continuó su idilio con la serie B, estrenando en el 92 la secuela, El ejército de las tinieblas. Aunque claro, la fama internacional llegó a principios del siglo XXI, cuando Sony Pictures le encargó llevar al cine a Spider-Man. Nació entonces el mítico hombre araña de Tobey Maguire que terminaría con la un tanto infame Spider-Man 3 (2007).

Es a partir del final de su etapa con el personaje de Peter Parker, cuando filma Arrástrame al infierno (2009). Y hasta este año, Raimi no había vuelto a estrenar un trabajo que representase tanto su esencia como creador como con Send Help. De hecho, rodó la precuela de El mago de Oz, Oz, un mundo de fantasía y en 2022, regresó a Marvel para afrontar la dirección de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero ¿de qué trata su nueva película protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien?

Lo nuevo de Sam Raimi: ‘Send Help’

Si atendemos a la sinopsis compartida por 20th Century Fox, Send Help se define como «un thriller de terror y supervivencia» sobre dos colegas que se quedan varados en una isla desierta. Son los dos únicos supervivientes de un accidente aéreo y en dicha isla deberán «superar agravios del pasado y trabajar juntos para sobrevivir» en una batalla de voluntades e ingenio para salir con vida.

Aparte de McAdams y O’Brien, el elenco se completa con la participación de Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh y Emma Raimi.

La crítica especializada ha aprobado con nota el regreso de Raimi al terror más visceral, llevando a que actualmente Send Help tenga un 93% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Clarisse Loughrey de The Independent la ha descrito el retorno de Raimi al terro como algo «absolutamente repugnante y completamente brillante».

Por otro lado, Alison Foreman de IndieWire también se deshace en elogios hacia el filme: «La película de Raimi más puramente disfrutable en años: la próxima debacle en la isla desierta de 20th Century Studios es una síntesis ideal de la carrera del director».

¿Cuándo se estrena?

Send Help llega a los cines el próximo 30 de enero, coincidiendo en España con la llegada de otros proyectos interesantes como Marty Supreme.