Nominaciones Oscar 2024: Horario del anuncio y dónde verlo en directo

En pocas horas, podremos conocer las nominaciones a los Oscar 2024. Los premios más prestigiosos del cine, llevan en boca de todos desde hace varios meses, incluso antes de que la temporada de premios diese ese pistoletazo de salida con el siempre glamuroso Cannes. Así, sin tan siquiera conocer a los principales candidatos, tanto la crítica como el público ya han posicionado a cintas de la talla de Los asesinos de la luna, Oppenheimer o Anatomía de una caída como las grandes favoritas. Pero ¿cuándo y a qué hora se anunciarán las candidatas? ¿Se podrá ver en directo?

Meet your 2024 Oscar nominations hosts: Zazie Beetz and Jack Quaid. #Oscars

Join us on Tuesday, January 23rd at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT for the Oscar nominations live stream and find who is headed to the 96th Academy Awards. pic.twitter.com/urK6AVKhlr

— The Academy (@TheAcademy) January 19, 2024