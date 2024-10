Ni Entrevías ni Los Bridgerton: la serie de Netflix más vista esta semana es esta y tiene 3 temporadas

A veces los usuarios de las plataformas de streaming nos sorprenden y deciden ver una serie que lleva ya tiempo en el catálogo. Esto es lo que ha ocurrido con la serie policíaca La caza (The Fall) que se estrenó en 2013 y cuenta en Netflix con 3 temporadas y 17 episodios. Una inteligente ficción que se rodó en Irlanda del Norte y está protagonizada por los actores Gillian Anderson y Jamie Dornan. La detective superintendente Stella Gibson de Scotland Yard recibe la orden de investigar el asesinato de una joven arquitecta en la ciudad de Belfast y acabará persiguiendo a un brutal asesino en serie. Una serie británica que obtuvo nominaciones en los Satellite Awards y en los BAFTA y consiguió el de Mejor Montaje de televisión en 2014. Los ingredientes de La caza son el suspense, un asesino en serie suelto, numerosos crímenes y una tozuda detective empeñada en descubrir la verdad.

La serie de suspense y misterio La caza fue creada por Allan Cubitt, dirigida por Jakob Verbruggen y ha contado como productores ejecutivos como Allan Cubitt, Patrick Irwin y Justin Thomson-Glover. Esta ficción se estrenó en Irlanda en mayo de 2013 por la cadena RTÉ One y en el Reino Unido por la cadena BBC Two. En España se estrenó en febrero de 2014 en el canal AXN y luego se incluyó en el catálogo de Netflix. En estos once años La caza se ha convertido en una de las series preferidas por los usuarios de la plataforma de streaming Netflix y esta semana por sorpresa en la más vista.

¿Qué pasa en la serie La caza?

La detective superintendente Stella Gibson de Scotland Yard llega a Belfast para investigar sobre el asesinato de la esposa del hijo de un importante político norirlandés que lleva mucho tiempo estancada. Cuando llega a Belfast el Jefe de Policía Auxiliar de la PSNI, Jim Burns (John Lynch), le advierte que tenga cuidado porque la víctima era nuera de un ministro protestante unionista del Gobierno de Irlanda del Norte.

Al mismo tiempo se va descubriendo al responsable del asesinato de la arquitecta. Se trata de Paul Spector (Jamie Dornan), un orientador familiar casado y con dos hijos pequeños, que lleva una doble vida. Detrás de su fachada de hombre perfecto se esconde un despiadado asesino en serie. La detective Gibson pronto establece una relación entre el crimen de la arquitecta y otro anterior y deduce que se trata de un asesino en serie que persigue a mujeres de alrededor de treinta años de edad, de pelo oscuro y con una carrera profesional intachable.

La detective solo tiene 28 días para descubrir lo que está pasando y pronto se da cuenta de que estos terribles crímenes están vinculados a la misma persona. Con la ayuda del patólogo Reed Smith, la detective decidirá investigar el caso desde todos los ángulos y descubrirá toda una red de mentiras y secretos detrás de los asesinatos que implica incluso a los miembros de las familias de las víctimas y de los asesinos.El asesino en serie y la detective se enredan en una especie de juego del gato y el ratón en el que los dos tienen mucho que perder.

El reparto de esta serie policíaca

La conocida actriz Gillian Anderson interpreta el papel de Stella Gibson, una detective de Scotland Yard. A esta actriz la hemos visto en papeles como la Agente especial del FBI, Dana Scully en The X-Files, la socialite Lily Bart en la película La casa de la alegría, la terapeuta sexual Jean Milburn en Sex Education y la primera ministra británica Margaret Thatcher en la cuarta temporada de The Crown. La actriz ha ganado dos premios Primetime Emmy, dos Premios Globo de Oro, cuatro premios del Sindicato de Actores y un Critics Choice Award.

El actor Jamie Dornan interpreta el papel de Paul Spector, el presunto asesino en serie que lleva una doble vida. También en el reparto están la actriz Bronagh Waugh como Sally-Ann Spector, una enfermera neonatal y esposa de Paul Spector, Laura Donnelly como Sarah Kay, una joven abogada, Niamh McGrady como Danielle Ferrington, una agente de policía, John Lynch como Jim Burns, el Jefe de Policía Auxiliar de la PSNI y Archie Panjabi como Tanya Reed Smith, una patóloga asignada a la investigación del caso.

Además, en el elenco de esta serie policíaca están los actores Ben Peel como James Olson, el sargento, Michael McElhatton como Rob Breedlove, un detective inspector y compañero de Olson y Sarah y David Beattie como los hijos del matrimonio.

La caza es un escalofriante thriller que se ha convertido en la serie preferida por los usuarios de la plataforma de streaming Netflix esta semana y que no te puedes perder. Además de esta serie en Netflix se pueden ver thrillers como The Killing, Mindhunter, Collateral, Bosque adentro o The Sinner, entre otras.